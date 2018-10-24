Осенний призыв в ВСУ. Эксперт дал разъяснение по существу для призывников

Осенний призыв в ВСУ / УНИАН

Во время традиционного сезонного призыва в ВСУ сотрудники военкоматов не имеют права "охотиться" на людей, задерживая их прямо на улице.

Такое мнение в комментарии порталу "Обозреватель" высказал эксперт и руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко по поводу снятого на Харьковщине скандального видео, где военнослужащий пытался задержать призывника среди бела дня.

Мусиенко особо отметил, что аналогичные ситуации происходили и раньше. "В 2016 году также возникали ситуации, когда на улице кого-то могли остановить, подойти и забрать", − сказал он.

"Есть порядок, предусмотренный законодательством, где вручается повестка о вызове призывника — это место работы, место учебы или место жительства. Там можно. Любые другие действия, несмотря на благородную цель — служение родине, выполнение конституционной обязанности и так далее — не соответствуют закону", —подытожил Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось о том,что в Генштабе ВСУ рассказали, почему в Украине продлили срок призыва на срочную службу