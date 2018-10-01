В Украине начался осенний призыв в ВСУ

В Украине стартовал призыв / newsukraine.com.ua

В Украине в понедельник, 1 октября, начался призыв на службу в вооруженные силы. По планам Министерства обороны, в ВСУ призовут на 4 тысячи человек больше чем в прошлый раз.

При этом планируется призвать в войска 17960 человек, что почти на четыре тысячи больше, чем было во время предыдущей кампании.

Рост числа призывников связан с увеличением категорий призывников - для пограничников и Нацгвардии, пишет ТСН.

Читайте такжеВ Генштабе ВСУ объяснили, почему продлен призыв на срочную службу

Отметим, что в Украине призыву подлежат мужчины-граждане Украины в возрасте от 20 до 27 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отстрочки.

Обратим внимание, что в зону проведения боевых действий на востоке Украины новобранцев отправлять не будут, разве что солдат добровольно захочет заключить контракт.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал указ, которым в текущем году предполагается продление срока призыва на срочную военную службу с двух до трех месяцев. Соответствующие изменения внесены в статью 2 указа от 15 февраля 2018 года.

Позднее в Генштабе ВСУ объяснили, почему продлен призыв на срочную службу.