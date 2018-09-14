Порошенко поменял правила службы в украинской армии

Порошенко поменял правила службы в армии / Reuters

Президент Петр Порошенко внес изменения в украинское законодательство, изменив тем самым правила армейской службы.

В чем именно состоят эти изменения, объяснило Минобороны. В частности, сократился срок выслуги от "младшего лейтенанта" до "лейтенанта" – с двух лет до одного года. Также тем, кто в запасе, звания решили присваивать после похождения сборов, а участникам боевых действий – независимо от выслуги лет и должности.

Среди других изменений – расширение полномочия старшего офицерского звена касательно увольнения с военной службы и присвоения воинских званий до подполковника включительно.

Командующие Сил специальных операций и десантно-штурмовой войск ВСУ теперь имеют право увольнять военнослужащих с военной службы и присваивать воинские звания до подполковника включительно – но лишь после объявления демобилизации.

Также изменен порядок прохождения военной службы в тех воинских частях, что выполняют задачи в районах ведения военных (боевых) действий. Эти изменения касаются предоставления командировок, отпусков и кадровых назначений.

Напомним, Порошенко подписал указ, которым в текущем году предполагается продление срока призыва на срочную военную службу с двух до трех месяцев. Соответствующие изменения внесены в статью 2 указа от 15 февраля 2018 года.

Позднее в Генштабе ВСУ объяснили, почему продлен призыв на срочную службу. Призывные комиссии смогут качественнее делать свою работу, подчеркнули в Генеральном штабе нашей армии.