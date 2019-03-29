А там и 40 грн/$ ждем: назван курс доллара на первый день после выборов 2019

29 марта 2019, 19:11

За эту неделю курс доллара в Украине вырос, в целом, на 25 копеек.

Гривни и доллары
Какого курс доллара ждать после выборов 2019 / РБК-Украина

На первый день после выборов президента Украины 2019 – 1 апреля – НБУ повысил курс гривны к доллару на 4 копейки. Хотя перед этим украинская гривна уступила "американцу" сразу 17 копеек.

Впрочем, за неделю (с 25 марта по 1 апреля) курс доллара в Украине все-таки вырос – в целом, на 25 копеек.

Так, официальный курс доллара к гривне от НБУ на 01.04.2019 составил 27,2091 грн/$. Курс евро к гривне, по сути, не изменился (колебания не превысили одной копейки) и составил 30,5676 грн/ евро.

Что будет с курсом доллара в Украине после выборов 2019

Финансовый скаут Forex Club Денис Повторенко рассказал Главреду, что гривна после президентских выборов девальвирует при любом раскладе – кто бы ни стал президентом.

"Вне зависимости от результатов выборов, украинская валюта скорее всего ослабеет к доллару, а на сколько – это уже зависит от сценария развития событий", – отметил аналитик.

По его прогнозу, курс вплотную приблизится к отметке 28 грн/$. А вот более серьезного краха украинской валюте стоит ждать, если начнутся массовые политические протесты.

"…это может привести к очень резкому падению курса гривны вплоть до 35-40 грн/$", – уверен Повторенко.

Напомним, СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах-2019. И Леди Ю уже намекнула на возможность массовых протестов "в случае фальсификаций".

"В любом случае после второго тура (в том случае, если после первого тура все будет спокойно), гривна все равно имеет риск подешеветь по отношению к доллару – примерно до 29-30 грн/$", – резюмировал эксперт.

Валютные прогноз: мнения экспертов

Ранее эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом. В частности, экономист Борис Кушнирук уверен, что за пару дней ничего особенного с курсом доллара в апреле 2019 не произойдет: "Мы пройдем и первый, и второй тур вполне, я думаю, спокойно".

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.

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