Что будет с долларом и евро в 2019 году: эксперт объяснил, в какой валюте хранить сбережения

Что будет с долларом и евро в 2019 году / 1zoom.ru

В ходе чата на Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году.

"С ними все будет нормально. Они будут балансировать", – заверил эксперт.

По его словам, доллар будет немножко укрепляться, евро будет немножко ослабевать.

"Но в целом, поскольку в США и ведущих странах ЕС будет сохраняться очень низкая инфляция, они будут стабильны, с евро и долларом все будет в порядке. Потому можно хранить свои сбережения в этих валютах", – рекомендовал Соскин.

Ранее астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Ранее финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

В то же время экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине в конце января 2019 года начнется традиционная ревальвация гривны (повышение курса), к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.