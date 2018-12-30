"Бакс по 60": аналитик назвал условия, при которых в Украине "взлетит" курс доллара

В Украине при двух условиях может "взлететь" курс доллара, предупредил аналитик / Reuters

Финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 гривен за "бакс" (Нацбанк на 29 декабря установил курс на уровне 27,68 грн/долл.).

Главная реальная угроза для нашей страны — это не большие долги, не выборы (в 2019-м запланированы президентские и парламентские выборы), а мировая экономика, рассказал эксперт в ролике, опубликованном на YouTube-канале Hugs.fund.

По его словам, если в мире не начнется глобальный финансовый кризис и украинское государство продолжит сотрудничество с МВФ, то на конец 2019-го доллар будет стоить 29-29,5 грн.

"Прогнозы практически всех, что в следующем году гривна девальвируется примерно на 10% — это уровень, очень близкий к инфляции…", — отметил аналитик.

Читайте такжеАналитик дал "радужный" прогноз по курсу доллара в Украине"Наш базовый прогноз, что при условии, что Украина продолжит сотрудничать с МВФ и, опять же в базовом прогнозе, мы исходим из того, что глобальный экономический кризис в 19 году наступит, в таких условиях — сокращение поступлений от украинского экспорта и от айтишников, от заробитчан, а много заробитчан будут вынуждены вернуться домой либо уменьшат… количество, суммы переводов в Украину, все это приведет к тому, что Нацбанк будет вынужден после президентских выборов пойти на небольшую девальвацию гривны, и конец года мы можем встретить на уровне 40-45 гривен за доллар", — добавил он.

Найман подчеркнул, что если Украина прекратит сотрудничество с МВФ, то тогда курс гривны будет хуже, — 50-60 гривен за доллар.

Ранее экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине в конце января 2019 года начнется традиционная ревальвация гривны (повышение курса), к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн за "бакс".

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.