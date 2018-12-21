Транш наш: НБУ отчитался о получении нового транша от МВФ

21 декабря 2018, 10:51

Новый транш пополнил международные резервы Украины.

Порошенко, Лагард, МВФ
Украина получила новый транш МВФ

Нацбанк 21 декабря отчитался о получении первого транша в 1,4 млрд долларов по новой программе сотрудничества с МВФ в формате stand-by.

Новый транш пополнил международные резервы Украины: "Благодаря поступлению на сумму $1 млрд специальных прав заимствований от фонда международные резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года".

Читайте также"Лучше дефолт": астролог рассказал, как МВФ "имеет" УкраинуВ НБУ подчеркнули, что это пятилетний максимум для нашей страны: в последний раз такой показатель зафиксировался в январе-2014.

В Нацбанке надеются, что поступления от международных кредиторов помогут поддержать резервы на должном уровне и в 2019 году.

Справка. В соглашении stand-by, которое страны-члены МВФ подписывают с Фондом, прописаны цели, для реализации которых государствам выделяется stand-by credit.

Ранее МВФ потребовал от Украины не тянуть с повышением тарифов на газ и отопление. Фонд хочет ускорить проведение монетизации субсидий.

Как сообщалось, что для утверждения новой 14-месячной программы stand-by объемом 3,9 млрд долларов совет директоров МВФ выдвигал Украине два условия — принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и повышение тарифов на отопление.

Как менялись цены на газ для населения Украины

После отказа от российского газа летом 2016 года власти Украины подняли тарифы на газ, тепло и горячую воду в 2 раза, холодная вода для населения подорожала на 30%, а расценки на электроэнергию выросли на 26%.

Напомним, 19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения.

С 1 ноября цена выросла на 23,5%.

10 декабря в  Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняли решение о повышении тарифов на отопление. Тариф на централизованное отопление и централизованную подачу горячей воды повысился до 964,19 гривен за гигакалорию. 

В свою очередь экс-министр экономики рассказал о росте цен на газ. "Во-первых, потому что наша власть исходит из того, что эти тарифы должны основываться на ценах на газ на хабе в Германии. Во-вторых, потому что эти тарифы планируется поднять до уровня цен на газ для промышленности. А это значит, что в следующем году можно ожидать повышения тарифов еще на 30-40%", – отметил экономист.

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Украина НБУ МВФ транш
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