Украинцам спрогнозировали доллар по 26 гривен

В Украине к марту-апрелю один доллар может стоить 26 гривен, спрогнозировал эксперт / Reuters

Экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине в конце января начнется традиционная ревальвация гривны (повышение курса), к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн за "бакс".

В конце 2018 года и в начале 2019-го курс гривны к доллару не приблизится к психологической отметке в 29 грн, рассказал эксперт в видеоролике, опубликованном в Facebook.

"…пока что традиционная, декабрьская продажа долларов населением Украины для приобретения рождественских подарков доминирует над какими бы то ни было паническими настроениями (из-за Керченского кризиса — Ред.)", — отметил аналитик.

По его словам, ожидается, что "перевес, то есть чистая продажа населением долларов в декабре, составит около полумиллиарда долларов". "Это большое преобладание предложения над спросом…", — заявил Кухар.

Читайте такжеСкачок курса: СМИ узнали, стоит ли украинцам покупать доллары"Мы, на самом деле, ожидает, что курс гривны не приблизится к значению 29, 29,5, 30 (гривен — Ред.). Скорее всего, останется на значениях 28-28,3 гривен за доллар. Однако доллар будет иметь тенденцию к укреплению… еще в первые две декады января. И поэтому полностью слом курсовой тенденции у нас произойдет в конце января", — сказал экономист.

"В конце января у нас начнется традиционная ревальвация (повышение курса национальной валюты — Ред.), и мы можем увидеть значение уже не только к лету, но и к марту-апрелю, на уровне 26 гривен за доллар", — сообщил эксперт.

Михаил Кухар. Прогноз курса гривны на 2019 год. Михаил Кухар. Прогноз курса гривны на 2019 год. Экономист Михаил Кухар дает прогноз курса гривны на 2019 год. Чего ожидать от валюты, будут ли "скачки" и как повлияют выборы - все это в нашем видео. Опубликовано IDEALIST.media Четверг, 6 декабря 2018 г.

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс", но через несколько дней окатился.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.