Курс доллара в Украине щупает дно: насколько вырос курс гривни

Курс валют демонстрирует укрепление гривн

Курс валют в Украина на 6 декабря демонстрирует укрепление гривни.

Согласно официальному курсу НБУ, доллар за сутки просел на 15 копеек, а европейская валюта – сразу на 32 копейки.

В то же время средний курс продажи доллара в банках Украины опустился на 7 копеек, составив 28,12 грн/$. Средний курс евро к гривне в продаже снизился на 9 копеек – до 32,03 грн/евро.

Коммерческий курс также демонстрирует падение, хотя и незначительное: доллар – 27,9695 грн/$, евро – 31,685 грн/евро.

НБУ установил следующие курсы валют на 06.12.2018:

1 доллар США – 27,9756 грн/$;

1 евро – 31,7635 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1865 грн.

Как сообщалось, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 грн/$.

Напомним, россиянам купить валюту теперь сложнее, а украинцам обещают валютный рай. Сильнее всего новые правила ударят по россиянам, которые получают зарплату "в конвертах". Что касается украинцев, то им, наоборот, станет легче купить валюту: с февраля следующего года они смогут это делать не только в банке и обменнике, но еще и в почтовом отделении.