Россиянам купить валюту теперь сложнее, а украинцам обещают валютный рай

Украинцам обещают валютный рай / comments.ua

Для россиян усложнили процедуру покупки валюты. А вот украинцам новый закон "О валюте" обещает ряд послаблений (что правда, вступит в силу этот документ только в феврале 2019 года).

Согласно решению Банка России, для обмена российских рублей на американские доллары гражданам страны теперь понадобится предъявить справку с места работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ. Таким образом в Центробанке собрались бороться с коррупцией в стране и теневым рынком.

Читайте также"Ползучая дедолларизация уже началась": эксперт назвал дату "смерти" доллараСильнее всего новые правила ударят по россиянам, которые получают зарплату "в конвертах" или состоят в трудовых отношениях без договора, отмечают эксперты. Им купить валюту в банке станет намного сложнее.

Что касается украинцев, то им, наоборот, станет легче купить валюту: с февраля следующего года они смогут это делать не только в банке и обменнике, но еще и в почтовом отделении.

Что меняют новые валютные правила в Украине / Обозреватель

Впрочем, как минимум одно из нововведений закона "О валюте" грозит сильно ударить по курсу гривны, пишет Обозреватель.

Речь идет о сроке обязательной продажи части валютной выручки: его вообще отменят (сейчас это 180 дней). Для бизнеса это безусловный плюс, а вот для курса доллара в Украине – отличный повод "сорваться с цепи". Со временем все устаканится, но вот в краткосрочной перспективе возможны колебания, рассказал экономист Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

Напомним, евро снова пересек психологическую отметку: назван свежий курс валют от НБУ. Нацбанк снизил курс доллара на несколько копеек.

Как сообщалось, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 грн/$.