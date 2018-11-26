В обменниках Киева курс доллара подскочил к новой психологической отметке

В обменниках Киева курс доллара подскочил к отметке в 29 грн/долл. / Reuters

В понедельник, 26 ноября, в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс" (НБУ установил курс на уровне 2779,5828 грн).

В столичных обменниках стоимость доллара выросла до 28,80 — 29,00 грн/долл., а евро — до 32,20 грн за одну денежную единицу, сообщает УНИАН.

По данным агентства, доллары в пунктах обмена можно продать за 28,50, а европейскую валюту — за 32,25 грн. Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии Российской Федерации в оношении нашей страны.

Ранее стало известно, что в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу следующего года прогнозируется немного выше 29 грн/долл.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали 23 украинских моряка-офицера, трое из них находятся в больнице в Керчи (захваченный РФ Крым).

Вооруженные силы Украины были приведены в состояние полной боевой готовности. Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение. В понедельник, 26 ноября, глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.