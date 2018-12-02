"Угрожали взорвать мост": Путин на G-20 высказался о нападении россиян на украинские корабли в Керченском проливе

2 декабря 2018, 00:58

Российский лидер заявил, что ранее Украина захватила российских рыбаков.

Владимир Путин на саммите G20 поговорил с Эммануэлем Макроном
Владимир Путин ранее слышал о намерениях Украины взорвать Керченский мост / Reuters

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе, отвечая на вопрос о захвате украинских кораблей в Азовском море, заявил, что ранее в этой зоне Украина задержала рыбаков.

"Что касается возврата кораблей, возврата моряков, то давайте вспомним рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований, вообще без всяких оснований", - цитирует его Inforesist.

Российский лидер добавил, что украинские военные корабли устроили в Керченском заливе провокацию, поэтому были задержаны. Ранее, по его словам, Россия беспрепятственно пропускала в Мариуполь и Бердянск украинские плавсредства.

"Здесь пошли на явную провокацию. Мы же пропускали суда, в том числе и военные. 11 сентября подошел такой же караван украинских военных кораблей, заявили, что хотят пройти в Керченский пролив, им дали лоцмана и провели. И все — спокойненько они пошли в Мариуполь и Бердянск", - сказал президент России.

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Путин подчеркнул, что украинцы взяли курс на Керчь и российские пограничники посчитали этот маневр опасным, поскольку ранее распространялись слухи о том, что Украина планирует взорвать мост.

"Что делать нашим пограничникам? Они вынуждены были действовать соответствующим образом. На требования пограничников не подчиняются (украинские корабли), начали удирать в нейтральные воды. Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами. Так бы действовали любые пограничные силы любого государства, если бы так нагло была нарушена их государственная граница", — заявил Путин.

Комментируя возможный возврат моряков, президент РФ заявил, что нарушения Украинцев сначала необходимо подтвердить юридически.

"Но сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах… Нам нужно оформить соответствующим образом, а там видно будет", - подытожил он.

Напомним, проанализировав данный ФСБ России и факты украинских экспертов об атаке на украинские корабли в Керченском проливе, расследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что инцидент произошел вне территориальных вод РФ.

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