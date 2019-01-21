Обвал рынка: астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году

Влад Росс спрогнозировал курс гривны

Гривна намного более стабильная валюта, чем это принято полагать. Об этом также свидетельствует рейтинга индекса "Биг Мака", подчеркнул известный астролог Влад Росс.

По его прогнозу, в текущем году украинская национальная валюта укрепится. И до сентября месяца ее судьба не вызывает никаких опасений.

"Что касается того, насколько стабильной будет гривна в 2019 году, то это напрямую зависит от конъюнктуры на финансовом мировом рынке. Поскольку у нас сырьевая страна, эта зависимость очень сильная", - сказал астролог в комментарии uaportal.com.

Он также отметил, что на мировом рынке с осени будет складываться очень плачевная ситуация, с сентября, особенно с октября месяца, когда планеты Сатурн и Плутон войдут в зодиакальный знак Козерога, а Сатурн – это всегда сжатие.

"Возможен обвал рынка. Причем, начнется всё с Китая, потому что эта страна управляется Козерогом. Он сам начнет падать и потянет за собой всех. Скорее всего, Китай обвалит всю мировую экономику.

По этой причине в конце года может быть сложная ситуация с гривной, несмотря на то, что это год нашего любимого Кабана, украинский год. Но до сентября всё будет не просто стабильно, а замечательно. Я даже думаю, что гривна укрепится. Ни о каких 37 гривнах за доллар, как это прогнозируют, речь не идет", - прогнозирует Влад Росс.

В то же время астролог уточнил, что финансовый кризис не разразился уже сейчас по одной-единственной причине: в ноябре Юпитер вошел в зодиакальный знак Стрельца.

"Но к концу года он выйдет из этого знака и войдет в Козерог. Вместе с Сатурном и Плутоном. И всё упадет", - добавил он.

Напомним, ранее Влад Росс дал тревожный прогноз на 2019-й год.