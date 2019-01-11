Неотвратимая карма: астролог предупредил, когда ждать кризиса и неожиданных поворотов

Влад Росс дал новый астрологический прогноз / rabstol.net

Выход Меркурия в зодиакальный знак Козерога говорит о деловитости и конкретизации дел, однако могут возникать препятствия, поскольку Меркурий приближается к Сатурну.

Как подчеркнул известный астролог Влад Росс, особенно неблагоприятное влияние может проявиться в конце недели – в субботу и в воскресенье, когда произойдет полное соединение Меркурия и Сатурна.

Он советует в это время лучше не выезжать из дома, не ездить на больших автострадах. В субботу и воскресенье запрещена покупка автомобиля. Можно постоянно опаздывать, даже в аэропортах. Могут возникать неожиданные препятствия.

Также астролог предупредил о том, что в воскресенье будет соединение Марса и Луны, поэтому возможны неожиданные поворотные кризисные ситуации.

"Зато нас более или менее порадуют пятница и суббота. Луна соединяется с Нептуном в Рыбах, а Солнце будет в соединении с Плутоном. Эти дни наиболее благоприятны для всякого рода творческих организаций, религии, хождения с любимыми в сауну. В это время уже можно летать самолетами и отправляться на берег какого-нибудь теплого океана. Для тех, кто давно хотел заняться магией, парапсихологией, энергетическими практиками, например, Рэйки, это блестящее время для прохождения инициации. Кроме того, это хорошее время, чтобы сесть на жесткую диету", - добавил он в комментарии uaportal.com.

Напомним, ранее Влад Росс дал тревожный прогноз на 2019-й год.