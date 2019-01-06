Астролог дал тревожный прогноз на 2019-й год

Астролог Влад Росс дал новый прогноз / rabstol.net

После 2019 года, который именуют годом Желтой Свиньи, можно ожидать нового мирового финансового кризиса.

Как заявил известный астролог Влад Росс, в классической китайской астрологии год Свиньи (Кабана) традиционно связывается с материальным достатком, благосостоянием и благополучием.

В то же время он напомнил, год Свиньи был последним благополучным годом перед мировым кризисом 2008 года. По его прогнозам, подобный сценарий может повториться и в текущем году.

"В ноябре-декабре планета Сатурн сойдется с планетой Плутон. В астрологии это сочетание планет предвещает мировой финансовый кризис. Он может разразиться к концу 2019 года", - добавил Росс в комментарии uaportal.com.

Напомним, ранее астролог рассказал, какие регионы России отойдут Украине.