"Такие страны всегда разваливаются": астролог рассказал, какие регионы России отойдут Украине

30 декабря 2018, 18:13

Российской Федерации стоит бояться Китая, предупреждала еще Ванга.

карта россии через 50 лет
По сети давно гуляет карта России через 50 лет / google.com.ua

Астролог Влад Росс во время чата на Главреде предсказал развал России. 

"Еще Ванга говорила, хотя российское телевидение по понятным причинам об этом молчит, что России нужно бояться Китая, что Китай ее раздавит. Скорее всего, Китай отхватит всю восточную часть Сибири", – заявил он.

Однако на территории западной Сибири (где Тюмень, Новосибирск и т.д.) может образоваться новое государство – оно будет славянским. Это будет очень мощное государство, заверил астролог – с новой религией и новыми возможностями, о которых говорил еще Эдгар Кейси.

Читайте также"Россияне как животные перед землетрясением": Соловей рассказал, когда начнется революция в России"Так что Китай отхватит восточную Сибирь, Япония – Дальний Восток. Мне смешно, когда они спорят из-за пары островов. Да вся Камчатка будет скоро японской! Белгород, Курск, Ростов-на-Дону со временем вообще могут отойти Украине", – предсказал эксперт.

По его словам, развал РФ неизбежен: "Почему-то всегда так: когда страна долго угрожает всему миру "ядерным жезлом", в итоге она разваливается. Пример тому – СССР. Вхождение Плутона (символ смерти и перерождения) в знак Водолея, который судьбоносно связан с Россией, произойдет в 2025 году – будем смотреть, какие тенденции развала начнутся с этого времени".

Ранее волонтер назвал регионы РФ, которые присоединятся к Украине. "Я уверен, что со временем, несмотря на то, что сейчас все страны мира тяготеют к объединению, когда происходит глобализация, а последние империи разваливаются у нас на глазах, возможна ситуация, когда Кубань и Воронеж сами пожелают присоединиться к Украине", – подчеркнул он.

Также российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов предрек распад России и назвал территории, которые уйдут из РФ.

В то же время директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что наша страна не может претендовать на российскую Кубань. Украина не должна быть тем государством, которое поднимает вопрос о пересмотре границ, это очень опасные вещи.

А журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани говорил Главреду, что возможное присоединение Кубани к Украине доставит нашей стране больше проблем, чем принесет выгод.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предложившего украинцам "возвратить Кубань и Москву", является призывом к агрессии, что недопустимо для политиков и руководителей такого ранга.

Перед этим историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань. Империя распадется окончательно, считает Валентин Мороз.

А астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскими. Крым Украине уже не вернуть, но Киев получит другие территории – причем еще при нашей жизни.

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Россия развал России Влад Росс
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