"Глупость несусветная": в РФ ответили на призыв Омеляна вернуть Украине Кубань

Владимир Омелян / УНИАН

Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предложившего украинцам "возвратить Кубань и Москву", является призывом к агрессии, что недопустимо для политиков и руководителей такого ранга.

"Это просто глупость несусветная. Очевидно, что нормальный, здравомыслящий человек такое не может сказать", — заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Россией Крыма, подчеркнул, что заявление Омеляна "показывает уровень политической культуры" в стране.

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По его мнению, украинский политический деятель фактически "открыто призывает к военным действиям", пишет rt.com.

"К сожалению, такие руководители, как Омелян, которых, можно сказать, подавляющее большинство в украинском правительстве, — это люди, являющиеся разрушителями. Они разрушают политику, экономику, социальную сферу, межнациональные и межрелигиозные отношения", — сказал он.

Напомним, ранее Омелян, комментируя ограничения в транспортном сообщеним с Российской Федерацией, подчеркнул, что скоро "в Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена".

Кроме того, Омелян также заявлял, что граждане Украины, у которых есть родственники в России, должны перевезти их к себе в страну из-за "лучшей экологии".

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Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Кроме того, следствие установило факты внесения Омеляном недостоверных сведений в свою электронную декларацию.