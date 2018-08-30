Украинцам посоветовали начать забирать родственников из России

Министр инфраструктуры Владимир Омелян / УНИАН

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что граждане Украины, у которых есть родственники в России, должны перевезти их к себе в страну из-за "лучшей экологии".

"Пускай привозят их в Украину. Я считаю, в Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью", - сказал министр в эфире телеканала "Прямой" в ответ на вопрос, что делать украинцам, у которых есть родственники в России, после возможного прекращения пассажирского сообщения с РФ.

16 августа, Владимир Омелян анонсировал прекращение транспортного сообщения с Россией. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил он.

Министр считает, что такие меры должны обезопасить украинцев, которые "на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов". "Если мы воюем - нечего туда ездить... Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", - сказал он.