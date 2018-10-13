"Брать автомат и возвращать Кубань": Омелян посоветовал украинцам поменьше ездить в РФ

Владимир Омелян / УНИАН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что украинцам, которые хотят ездить в Россию, нужно "надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом, после возвращения Кубани и Москвы, можно разговаривать".

Он также заявил, что большинство украинцев, которые раньше ездили в Россию, начали теперь посещать Европу.

Аналогичная ситуация, подчеркнул Омелян, произошла в свое время с Прибалтикой. "Чем дальше мы от России, тем лучше для Украины", — объяснил он свою позицию в интервью "Громадському".

Напомним, ранее Омелян, комментируя ограничения в транспортном сообщеним с Российской Федерацией, подчеркнул, что скоро "в Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена".

Кроме того, Омелян также заявлял, что граждане Украины, у которых есть родственники в России, должны перевезти их к себе в страну из-за "лучшей экологии".

Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Кроме того, следствие установило факты внесения Омеляном недостоверных сведений в свою электронную декларацию.