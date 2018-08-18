Омелян назвал фейком информацию о торговле его жены в РФ

Омелян заявил, что компания его жены не торгует с Крымом и РФ с 2014 года / 112.ua

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что появившаяся недавно информация о том, что компания его жены продает товары в оккупированный Крым и Россию - наглая ложь и фейк.

"Это фейк. Светлана с 2014 года разорвала все контракты с российскими магазинами. Интернет-магазин FARFETCH – это самый большой западный холдинг, который продает Читайте также"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФтовары по всему миру. Тот сайт, который вспоминает Дубинский – пиратский, не исключаю, что так же создан, как и во время истории с "Майбахом", – заявил Омелян в комментарии сайту 24 канала.

Омелян заявил, что не исключает появления этого вброса, как ответа на объявление им инициативы о запрете пассажирского сообщения с РФ.

Информацию прокомментировали также на официальной страничке бренда BEVZA.

"Мы обратились в главный офис компании Farfetch с просьбой убрать одежду с данного сайта-партнера, на котором размещена коллекция двухлетней давности, которая давно снята с продажи. Бренд BEVZA не имеет никакого контракта по продаже своей продукции в РФ с 2014",– заявили в компании.

Они также добавили, что FARFETCH имеет право продавать вещи через партнеров-акселераторов по всему миру (более 400 магазинов), без согласования с брендами.

Напомним, ранее скандально известный журналист Александр Дубинский заявил, что пока Омелян предлагает запретить все сообщение с РФ, его жена продает туда свои товары.