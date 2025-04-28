"Ещё покажет всем": Королеву предупредили об опасности со стороны невестки

Мелиссу Глушко считают не совсем искренней.

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Мелисса Глушко ранее была стриптизершей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко, Наташа Королева

Кратко:

Алена Кравец высказалась о невестке Наташи Королевой

Что ее настораживает

Российская светская львица-путинистка Алена Кравец высказала свое мнение о невестке певицы Наташи Королевой – бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс.

Напомним, в августе прошлого года сын Королевой, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Архип Глушко женился на Мелиссе. Девушка из небогатой семьи, поэтому ее обвиняли в меркантильности.

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Как заявила Кравец пропагандистским росСМИ, невестка путинистки еще покажет свой характер, ведь она может прятать скелеты в шкафу.

Наташа Королева свозила сына и невестку на отдых / фото: instagram.com, Наташа Королева

"Я думаю, эта невестка Королевой ещё покажет всем "небо в алмазах". Семья Королевой ещё узнает и её характер, и ее повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя. Дай бог, чтобы я ошибалась", -. сказала Алена.

Мелиссе Глушко уже сделали две операции на челюсти / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Кравец объяснила, что ее настораживает прошлое девушки, ведь в стриптизе, по ее мнению, работают люди без моральных принципов, которые готовы на все ради денег. Также светская львица призвала Наташу Королеву быть осторожной с новоиспеченной родственницей.

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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