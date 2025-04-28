"Ещё покажет всем": Королеву предупредили об опасности со стороны невестки

Кратко:
- Алена Кравец высказалась о невестке Наташи Королевой
- Что ее настораживает
Российская светская львица-путинистка Алена Кравец высказала свое мнение о невестке певицы Наташи Королевой – бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс.
Напомним, в августе прошлого года сын Королевой, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Архип Глушко женился на Мелиссе. Девушка из небогатой семьи, поэтому ее обвиняли в меркантильности.
Как заявила Кравец пропагандистским росСМИ, невестка путинистки еще покажет свой характер, ведь она может прятать скелеты в шкафу.
"Я думаю, эта невестка Королевой ещё покажет всем "небо в алмазах". Семья Королевой ещё узнает и её характер, и ее повадки. Мне кажется, она не вполне искренняя. Дай бог, чтобы я ошибалась", -. сказала Алена.
Кравец объяснила, что ее настораживает прошлое девушки, ведь в стриптизе, по ее мнению, работают люди без моральных принципов, которые готовы на все ради денег. Также светская львица призвала Наташу Королеву быть осторожной с новоиспеченной родственницей.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
Вас может заинтересовать:
- "Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских
- "Это моя новая": путинист Лепс пришел на концерт с 15-летней девушкой
- Ани Лорак финансирует государство, которое нас убивает: певица Ангела об артистах-предателях, беглецах и усталости от войны
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред