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Блогер-беглец Волошин остался заграницей без единого паспорта и документов

Алена Кюпели
28 марта 2025, 17:32
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Волошин лишился не только часов и документов на виллу, а и всех паспортов.
Александр Волошин
Александр Волошин теперь может вернуться на родину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Волошин

Кратко:

  • Что украли у блогера Волошина
  • На какую сумму украли вещей

Украинский блогер Александр Волошин, который летом 2024 года бежал за границу, в Instagram опубликовал фото, где показал, что именно у него украли злоумышленники.

Блогер-беглец также отметил, что теперь у него нет не одного паспорта: ни украинского, ни заграничного.

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Волошина ограбили в Польше
Волошина ограбили в Польше / Фото Instagram/ voloshyn_xx

"Со мной все хорошо. Я жив, никого не убил и в тюрьму не сел. Но произошла малоприятная для меня ситуация... Мой дом ограбили какие-то плохие люди (неценз. - авт.),– написал Волошин в сториз.

Волошина ограбили в Польше
Волошина ограбили в Польше / Фото Instagram/ voloshyn_xx

Беглец также добавил злоумышленники вынесли: часы Rolex стоимостью 22 500 евро, 5 тысяч долларов, iPhone 15, документы на недвижимость на Бали и украинские паспорта (внутренний и заграничный).

Волошина ограбили в Польше
Волошина ограбили в Польше / Фото Instagram/ voloshyn_xx
Волошина ограбили в Польше
Волошина ограбили в Польше / Фото Instagram/ voloshyn_xx

Теперь у блогера как никогда остро стоит вопрос возвращения на родину для восстановления документов.

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Ранее Главред писал о том, что Волошин сообщил, что стал жертвой ограбления - в его дом в Польше проникли злоумышленники. Сейчас Александр сотрудничает с полицией, чтобы найти преступников.

Накануне Александр Волошин, который уехал из Украины, удивил подписчиков откровенным признанием. Он рассказал о своих жестких проблемах с алкоголем и наркотиками.

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Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?

В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.

На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".

До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.

Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

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