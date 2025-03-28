Блогер-беглец Волошин остался заграницей без единого паспорта и документов

Кратко:
- Что украли у блогера Волошина
- На какую сумму украли вещей
Украинский блогер Александр Волошин, который летом 2024 года бежал за границу, в Instagram опубликовал фото, где показал, что именно у него украли злоумышленники.
Блогер-беглец также отметил, что теперь у него нет не одного паспорта: ни украинского, ни заграничного.
"Со мной все хорошо. Я жив, никого не убил и в тюрьму не сел. Но произошла малоприятная для меня ситуация... Мой дом ограбили какие-то плохие люди (неценз. - авт.),– написал Волошин в сториз.
Беглец также добавил злоумышленники вынесли: часы Rolex стоимостью 22 500 евро, 5 тысяч долларов, iPhone 15, документы на недвижимость на Бали и украинские паспорта (внутренний и заграничный).
Теперь у блогера как никогда остро стоит вопрос возвращения на родину для восстановления документов.
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Ранее Главред писал о том, что Волошин сообщил, что стал жертвой ограбления - в его дом в Польше проникли злоумышленники. Сейчас Александр сотрудничает с полицией, чтобы найти преступников.
Накануне Александр Волошин, который уехал из Украины, удивил подписчиков откровенным признанием. Он рассказал о своих жестких проблемах с алкоголем и наркотиками.
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Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?
В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.
На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".
До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.
Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.
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