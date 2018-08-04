"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань

В случае развала России на ее территории образуются новые государства, а Кубань может войти в состав Украины, заявил украинский историк, бывший диссидент и политзаключенный Валентин Мороз.

"Империя распадется окончательно. Отделятся татары, башкиры — Республика Идель — Урал. В Сибири даже демонстрации были: "Хватит кормить Москву". Там якуты, а они — очень антимосковские. Кавказ, Дон отделятся. Кубань - мы заберем. В Сибири Китай претендует на территории. Даже с Ленинградом-Санкт-Петербургом будет вопрос", — подчеркнул Мороз в интервью журналу "Країна".

По его мнению, украинцам под силу развалить Россию, поскольку в Кремле нет единства.

"Если бы могли преодолеть Украину изнутри — давно бы сделали. Но не получается. Теперь главное — отрицательная энергия против Москвы каждого украинца. В Кремле уже нет единства. Там своих много проблем. Мы будем их разваливать, я так вижу", — добавил Мороз.

Напомним, ранее дипломат назвал условие, при котором от России останутся только воспоминания.