Вятрович объяснил, может ли Украина претендовать на Кубань

Украина не может претендовать на Кубань, полагает Владимир Вятрович / Главред

Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что наша страна не может претендовать на российскую Кубань.

Украина не должна быть тем государством, которое поднимает вопрос о пересмотре границ, это очень опасные вещи, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

По его словам, Украина должна настаивать на том, что украинское государство и другие страны должны придерживаться принципа соблюдения тех границ, которые были определены ранее.

"...в частности, это должно звучать так, что Украина должна остаться целостной в границах, в которых она была признана независимой в 1991 году", — отметил собеседник.

Ранее журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани говорил "Главреду", что возможное присоединение Кубани к Украине доставит нашей стране больше проблем, чем принесет выгод.