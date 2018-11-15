Вятрович объяснил, может ли Украина претендовать на Кубань

Нашей стране не стоит поднимать вопрос о пересмотре границ, полагает директор Украинского института национальной памяти.
Директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович считает, что наша страна не может претендовать на российскую Кубань.
Украина не должна быть тем государством, которое поднимает вопрос о пересмотре границ, это очень опасные вещи, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".
По его словам, Украина должна настаивать на том, что украинское государство и другие страны должны придерживаться принципа соблюдения тех границ, которые были определены ранее.
"...в частности, это должно звучать так, что Украина должна остаться целостной в границах, в которых она была признана независимой в 1991 году", — отметил собеседник.
Ранее журналист, публицист, историк, главный редактор интернет-издания "Історична правда" Вахтанг Кипиани говорил "Главреду", что возможное присоединение Кубани к Украине доставит нашей стране больше проблем, чем принесет выгод.