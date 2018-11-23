Развал России: волонтер назвал регионы, которые присоединятся к Украине

Мирослав Гай / Главред

Кубань и Воронеж исторически являются украинскими территориями и со временем они могут присоединиться к Украине, заявил офицер резерва, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

"Я уверен, что со временем, несмотря на то, что сейчас все страны мира тяготеют к объединению, когда происходит глобализация, а последние империи разваливаются у нас на глазах, возможна ситуация, когда Кубань и Воронеж сами пожелают присоединиться к Украине. Если наш пример будет для них успешным ... Я в это верю", - подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

В то же время волонтер предположил, что впоследствии эти территории могут быть обменяны Украиной на аннексированный Крым.

"Я уверен, что Российская Федерация рано или поздно развалится. Кубань и Воронеж будут переданы Украиной России в обмен на Крым. Это исторически украинские территории", - добавил Гай.

Напомним, ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов предрек распад России и назвал территории, которые уйдут из РФ.