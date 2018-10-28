"Страх Кремля": волонтер объяснил, почему Россия не уйдет с Донбасса

Россия не уйдет с Донбасса, она боится международных расследований преступлений против человечности, полагает волонтер / Корреспондент

Волонтер, воевавший на востоке Украины, офицер запаса Мирослав Гай считает, что РФ не уйдет с захваченной части Донбасса, поскольку Кремль боится международных расследований российских преступлений против человечности.

На востоке нашей страны россияне пытали, убивали людей, отжимали бизнесы, грабили предприятия, если власти России вернут Киеву подконтрольную боевикам территорию — все преступления вскроются, и стране придется отвечать, рассказал активист "Обозревателю".

"А это (уход с Донбасса — Ред.) еще и большие репутационные потери для Кремля. Потому что сейчас Путина (российский президент Владимир Путин — Ред.) очень многие из патриотических кругов России обвиняют в том, что Донбасс слили… ", — заявил собеседник.

Ранее журналист Виталий Портников выразил мнение, что Россия уйдет с захваченной части Донбасса и из Крыма только, когда рухнет, а Украине нужно определиться — отгородиться от РФ или пойти на диффузию (проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении) с мафией.