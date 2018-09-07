Еще при нашей жизни. Астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскими

Развал России начнется со вхождения Плутона в зодиакальный знак Водолея, в 2025 году. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Это будет первая "трещина" в российском государстве, в российской власти. После этого и до 2040 года Российская Федерация будет рассыпаться на отдельные республики", - добавил он.

Читайте такжеСчастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаРосс напомнил, что СССР распался чуть больше, чем через 10 лет после нападения на Афганистан и таким образом возникла РФ.

"А примерно через 10 лет после нападения на Украину начнет разваливаться путинский режим и Россия. Самого Путина к тому времени уж точно не будет у власти. Сейчас это слышать невероятно, но кто знал, что в 1991 году развалится Советский Союз – за несколько лет до этого, тоже было бы странно услышать такой прогноз", - добавил он.

В результате распада РФ часть ее территорий отойдет Украине.

"Крым и Кубань Украине не вернуть, но зато Киеву достанется вся европейская часть России вместе с Москвой, вернее то, что от нее останется", - резюмировал Росс.

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