"Меня раздражает": путинист Пригожин решил кинуть свою семью

Вы узнаете:
- Иосиф Пригожин устал помогать первой семье
- Что его раздражает
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заявил, что устал от проблем первой семьи.
В комментарии для пропагандистских росСМИ, путинист уточнил, что поддерживает связь с детьми от первого брака и помогает им, но они постоянно жалуются и это его злит.
Также была информация о том, что экс-супруга Пригожина, двое взрослых детей и внук были выставлены на улицу, так как дом решили выставить на продажу.
"Люди сняли дом, кто-то что-то продал, ну так вы возьмите другой дом снимите и пойдите. Что вы жалуетесь? Я же их никуда не выгонял. Меня раздражает, что они все время жалуются. А это все летит на меня осколками", — сказал любитель диктатора Путина.
Пригожин уточнил, что его дети достаточно взрослые и им пора самим устраивать свою жизнь.
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Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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