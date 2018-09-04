Астролог назвал самый удачный день в сентябре-2018

Влад Росс / Главред

Самой интересной и блестящей датой в этом месяце обещает стать 11 сентября.

Об этом известный украинский астролог Влад Росс рассказал в комментарии "Главреду".

"Несмотря на то, что дата 11 сентября у всех в первую очередь ассоциируется с трагическим событием – днем гибели башен-близнецов в США. Однако именно в этом году 11 сентября расположение планет на небе будет великолепнейшим, потому смело можно начинать в этот день нечто масштабное и великолепное", - отметил он.

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Астролог добавил, что с 11 сентября начнется очень динамичный и насыщенный период, когда могут активно реализовываться планы и проекты, создаваться новшества.

"Если вы давно планировали купить автомобиль, то этот период будет идеальным", - сказал он.

Ранее Росс объяснил, что рождение украинской национальной валюты в 1996 году происходило на ущербной Луне, и рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке.