"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

Кратко:
- Что случилось у Катерины Кузнецовой
- Как она описала свои чувства
Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, что случилось с ее квартирой в террористической Москве, поделилась тем, как пострадала из-за атаки россиян на столицу Украины Киев в ночь на 24 мая.
Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.
По словам актрисы, это был самый страшный день в ее жизни. "Я до сих пор не могу поверить в то, что это было со мной, моей семьей и так близко", - написал она.
"Воздушная тревога, я слышу свист, бегу к маме в комнату и как маленький ребенок обнимаю ее. И в этот самый момент мы видим, как осколок попадает в дом напротив нас", - рассказывает Катерина.
По словам актрисы, они быстро побежали в дом напротив, чтобы помочь пострадавшим. "Это невозможно передать словами", - добавляет она. Кузнецова добавляет, что они до сих пор пытаются выяснить, были ли там люди.
"Мы живы - и это самое главное", - подытоживает она.
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Напомним, ранее Катя Кузнецова показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта. "И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.
Ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.
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Чем прославилась Катерина Кузнецова
Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко.
Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.
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