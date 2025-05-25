"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

Звезда "Кухни" Катерина Кузнецова сообщила о том, как дрон попал в дом.

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Катерина Кузнецова рассказала о попадании дрона / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Кратко:

Что случилось у Катерины Кузнецовой

Как она описала свои чувства

Украинская актриса Катерина Кузнецова, которая недавно рассказала о том, что случилось с ее квартирой в террористической Москве, поделилась тем, как пострадала из-за атаки россиян на столицу Украины Киев в ночь на 24 мая.

Об этом звезда написала на своей странице в Instagram.

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По словам актрисы, это был самый страшный день в ее жизни. "Я до сих пор не могу поверить в то, что это было со мной, моей семьей и так близко", - написал она.

Катерина Кузнецова рассказала о самой страшной ночи в жизни / Фото Instagram/ katykino

"Воздушная тревога, я слышу свист, бегу к маме в комнату и как маленький ребенок обнимаю ее. И в этот самый момент мы видим, как осколок попадает в дом напротив нас", - рассказывает Катерина.

Катерина Кузнецова рассказала о самой страшной ночи в жизни / Фото Instagram/ katykino

По словам актрисы, они быстро побежали в дом напротив, чтобы помочь пострадавшим. "Это невозможно передать словами", - добавляет она. Кузнецова добавляет, что они до сих пор пытаются выяснить, были ли там люди.

Катерина Кузнецова рассказала о самой страшной ночи в жизни / Фото Instagram/ katykino

"Мы живы - и это самое главное", - подытоживает она.

Катерина Кузнецова рассказала о самой страшной ночи в жизни / Фото Instagram/ katykino

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Напомним, ранее Катя Кузнецова показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта. "И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.

Ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

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Чем прославилась Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

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