Тайная передислокация из Печенги: почему российская бригада оказалась в Беларуси

О главном:
- Россия перебросила в Беларусь 200-ю мотострелковую бригаду
- Техника появилась на параде в Минске 9 мая
- Часть машин связывают с ядерным управлением РФ
200-я мотострелковая Печенгская бригада, принадлежащая к Ленинградскому военному округу России и базирующаяся в городе Печенга вблизи границы с Норвегией, была переведена в Беларусь. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода, которая провела собственный анализ этой передислокации.
По данным издания, техника подразделения впервые за последние годы появилась на параде в Минске 9 мая 2025 года. Вместо традиционной пешей колонны российские военные были представлены механизированным парадным расчетом.
Журналисты отмечают, что "эта техника может быть связана с ядерной инфраструктурой". Согласно анализу белорусских госСМИ, бронетехника, в частности автомобили типов "Линза" и "Спартак", была доставлена в Беларусь еще в марте.
На репетициях парада в Минске и на аэродроме "Липки" зафиксировано 12 единиц такой техники. В то же время, по информации "Общества белорусских железнодорожников", "количество привезенной техники может быть даже больше 21 единицы".
Также было замечено, что транспортные средства имеют номерные знаки с кодом, который эксперты связывают с 12-м Главным управлением Минобороны РФ, ответственным за хранение, эксплуатацию и охрану ядерных боеприпасов.
РФ наращивает силы в Беларуси - что известно
Как писал Главред, осенью 2025 года на территории Беларуси запланированы очередные совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". По мнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, такие учения могут скрывать подготовку к новому этапу агрессии, в частности - попытку повторного наступления на Киев.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может воспользоваться летними учениями в Беларуси как прикрытием для новых атак - как на Украину, так и на Литву или Польшу.
Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко подтверждал, что присутствие российских подразделений в Беларуси может обострить ситуацию с безопасностью. Однако ситуация на границе пока контролируемая.
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Радио Свобода
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