Тайная передислокация из Печенги: почему российская бригада оказалась в Беларуси

Россия перебросила в Беларусь элитную бригаду с техникой, связанной с ядерной инфраструктурой.

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В Минске показали технику 200-й бригады РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, сайт Кремля, google.com/maps

О главном:

Россия перебросила в Беларусь 200-ю мотострелковую бригаду

Техника появилась на параде в Минске 9 мая

Часть машин связывают с ядерным управлением РФ

200-я мотострелковая Печенгская бригада, принадлежащая к Ленинградскому военному округу России и базирующаяся в городе Печенга вблизи границы с Норвегией, была переведена в Беларусь. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода, которая провела собственный анализ этой передислокации.

По данным издания, техника подразделения впервые за последние годы появилась на параде в Минске 9 мая 2025 года. Вместо традиционной пешей колонны российские военные были представлены механизированным парадным расчетом.

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Журналисты отмечают, что "эта техника может быть связана с ядерной инфраструктурой". Согласно анализу белорусских госСМИ, бронетехника, в частности автомобили типов "Линза" и "Спартак", была доставлена в Беларусь еще в марте.

На репетициях парада в Минске и на аэродроме "Липки" зафиксировано 12 единиц такой техники. В то же время, по информации "Общества белорусских железнодорожников", "количество привезенной техники может быть даже больше 21 единицы".

Также было замечено, что транспортные средства имеют номерные знаки с кодом, который эксперты связывают с 12-м Главным управлением Минобороны РФ, ответственным за хранение, эксплуатацию и охрану ядерных боеприпасов.

РФ наращивает силы в Беларуси - что известно

Как писал Главред, осенью 2025 года на территории Беларуси запланированы очередные совместные военные учения России и Беларуси под названием "Запад-2025". По мнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Александра Сирского, такие учения могут скрывать подготовку к новому этапу агрессии, в частности - попытку повторного наступления на Киев.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия может воспользоваться летними учениями в Беларуси как прикрытием для новых атак - как на Украину, так и на Литву или Польшу.

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко подтверждал, что присутствие российских подразделений в Беларуси может обострить ситуацию с безопасностью. Однако ситуация на границе пока контролируемая.

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