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Зеленский анонсировал новый санкционный удар по РФ и раскрыл главную цель

Алексей Тесля
25 мая 2025, 21:20
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Целью является синхронизация украинских санкций с санкционными режимами ЕС.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых санкций / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Главное:

  • Готовятся новые санкционные решения против РФ
  • Украина синхронизирует санкционный режим с другими странами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые санкционные решения против физических и юридических лиц из России и связанных с ней уже готовятся и СНБО вскоре примет соответствующие решения.

Такое заявление Зеленский сделал в посте в официальном Telegram, комментируя вступление в силу трех санкционных пакетов в воскресенье.

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"Сегодня - несколько санкционных пакетов. Первый - против российских лиц, причастных к финансированию российской террористической деятельности, финансовых махинаций и схем обхода санкций в интересах РФ", - написал он.

По его словам, второй пакет - это пропагандисты, которые своей ложью усиливают российские удары по Украине.

"И третий санкционный пакет - против представителей российских мафиозных группировок, которые значительно помогли становлению путинского режима и до сих пор связаны с ним", - перечислил Зеленский в сообщении.

санкции
/ Инфографика: Главред

Он отметил, что целью является еще и синхронизация украинских санкций с "санкционными режимами Евросоюза и других ключевых мировых юрисдикций".

Кроме того, Зеленский пообещал вскоре введение Украиной новых санкционных пакетов.

"Сейчас уже готовятся новые санкционные решения Украины. Направление санкций вполне понятно - это физические и юридические лица из России и связанные с ней, которые работают на войну, а также на которых держится российский режим. Новые решения СНБО - скоро", - написал Зеленский.

Санкции СНБО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 1 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующие указы №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубликованы на сайте президента.

18 апреля президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против отдельных граждан Российской Федерации и российских компаний.

12 февраля СНБО принял решение о наложении санкций на народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Больше новостей:

Что известно о СНБО?

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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