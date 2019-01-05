"Свинство целый год": астролог рассказал, что принесет Украине год Желтого Кабана

Влад Росс / Главред

По словам известного астролога Влада Росса, 2019-й – Год Желтого Кабана (или Желтой Свиньи), при этом желтый является одним из цветов украинского флага, а свинья – "это наше животное".

"И именно оно будет "свинствовать", главенствовать и праздновать весь год. Годы, связанные со Свиньей, просто великолепные для Украины. В эти годы особенно ярко может проявляться украинский менталитет, например, наша особенность "як не з’їм, то понадкушую", - заявил Росс во время чата в Главреде.

Он отметил, что годы Кабана всегда были благоприятными для нашей страны.

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"Например, самый большой расцвет рынка недвижимости, самые широкие финансовые возможности были как раз перед финансовым кризисом у 2007 году, в год Кабана. 1995 год, тоже год Кабана – в это время происходила стабилизация экономики Украины, стремительный экономический рост после прихода к власти Кучмы. 1983 год, год Кабана – это был также стабильный, вполне нормальный год еще при Советском Союзе, тогда, насколько я знаю от своих родителей, на полках стали появляться продукты. То есть все это были годы, в принципе, финансовой стабильности", - подчеркнул астролог.

Он также считает, что несмотря на то, что в год Свиньи Украина должна будет осуществить самые большие выплаты по государственным долгам, ей удастся это сделать. И, скорее всего, это не приведет к обесцениванию гривны или каким-либо другим негативным последствиям.

"Хотя к концу года Кабана (но это от Кабана уже не будет зависеть) в связи с соединением Сатурна и Плутона в знаке депрессии – Козероге – можно ожидать новую волну мирового финансового кризиса. Если такие тенденции действительно проявятся к концу года, в это время может случиться резкий обвал гривны", - добавил Росс.

Напомним, ранее астролог рассказал, какие регионы России отойдут Украине.