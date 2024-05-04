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В ближайшие дни РФ может принести руины: Зеленский предупредил об опасности

Ангелина Подвысоцкая
4 мая 2024, 21:15обновлено 4 мая, 22:26
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Российские оккупанты могут атаковать Украину даже на Пасху, президент призывает украинцев быть осторожными.
В ближайшие дни РФ может принести руины: Зеленский предупредил об опасности
Зеленский призывает украинцев быть осторожными в ближайшие дни / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, t.me/V_Zelenskiy_official

В ближайшие дни украинцам следует быть осторожными и максимально внимательными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он добавил, что РФ может принести зло и руины даже на Пасху.

"Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами - от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, - зависит, где именно остановятся эти руины и когда проиграет оккупант ... Я хочу сейчас поблагодарить каждого воина в наших мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск - всем, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора. Важно в эти дни быть максимально внимательными", - сказал Зеленский.

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Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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