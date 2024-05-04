В ближайшие дни РФ может принести руины: Зеленский предупредил об опасности

Российские оккупанты могут атаковать Украину даже на Пасху, президент призывает украинцев быть осторожными.

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Зеленский призывает украинцев быть осторожными в ближайшие дни / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, t.me/V_Zelenskiy_official

В ближайшие дни украинцам следует быть осторожными и максимально внимательными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он добавил, что РФ может принести зло и руины даже на Пасху.

"Российское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами - от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, - зависит, где именно остановятся эти руины и когда проиграет оккупант ... Я хочу сейчас поблагодарить каждого воина в наших мобильных огневых группах, в Воздушных силах, в расчетах ПВО других видов и родов войск - всем, кто защищает и будет защищать украинское небо от российского террора. Важно в эти дни быть максимально внимательными", - сказал Зеленский. видео дня

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