Кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительные деньги: в ПФУ объяснили

Украинские пенсионеры могут ожидать надбавок к своим пенсионным выплатам в течение мая и июня, согласно программе ООН, действующей в стране с августа 2023 года.

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Кто из пенсионеров может рассчитывать на доплату? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Часть украинских пенсионеров могут ожидать надбавок к своим пенсионным выплатам в течение мая и июня 2024 года, согласно программе ООН, действующей в стране с августа 2023-го. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Как говорят чиновники, ожидается, что эта программа окажет дополнительную поддержку для лиц, проживающих на территориях с активными или возможными боевыми действиями, а также для тех, кто имеет низкие пенсионные выплаты.

"Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины", – рассказали чиновники.

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В рамках выполнения проекта выплату могут получить пенсионеры, которые отвечают определенным критериям:

получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты);

не получали с 1 марта минувшего года дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий ‒ в пределах областей (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская).

Как получить доплату к пенсии

Для получения надбавки к пенсии никуда обращаться не нужно – ее начислят автоматически в соответствии с данными, имеющимися в системе ПФУ.

Деньги пенсионеры могут получить двумя способами:

для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств – на их банковские счета;

для пенсионеров, получающих пенсию через АО "Укрпочта" - с января 2024 года путем выплаты через отделение АО "Укрпочта".

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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