Зеленского объявили в розыск в РФ: в Офисе президента дали жесткий ответ

В РФ объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Российские пропагандисты опубликовали скриншот из базы данных российского МВД.
Основанием для объявления Зеленского в розыск стало якобы возбуждение дела в отношении президента Украины.
Пока нет никаких дополнительных данных о "деле против Зеленского".
Зеленского объявили в розыск - реакция Офиса президента Украины
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал "РБК-Украине" новость об объявлении Зеленского в розыск и посоветовал россиянам поискать для начала "совесть и здравый смысл".
Ранее сообщалось, что Россия объявила в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука. Его заочно обвиняют в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".
В декабре 2023 года МВД России объявило в розыск главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что этот шаг довольно примитивный и неудачный даже для самих русских оккупантов.
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