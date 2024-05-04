Зеленского объявили в розыск в РФ: в Офисе президента дали жесткий ответ

В РФ заявили, что объявили президента Украины в розыск в рамках "открытого уголовного дела".

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В РФ объявили Зеленского в розыск / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

В РФ объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Российские пропагандисты опубликовали скриншот из базы данных российского МВД.

Основанием для объявления Зеленского в розыск стало якобы возбуждение дела в отношении президента Украины.

Пока нет никаких дополнительных данных о "деле против Зеленского".

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В РФ объявили Зеленского в розыск / фото: росСМИ

Зеленского объявили в розыск - реакция Офиса президента Украины

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал "РБК-Украине" новость об объявлении Зеленского в розыск и посоветовал россиянам поискать для начала "совесть и здравый смысл".

Ранее сообщалось, что Россия объявила в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука. Его заочно обвиняют в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".

В декабре 2023 года МВД России объявило в розыск главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что этот шаг довольно примитивный и неудачный даже для самих русских оккупантов.

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