Россия объявила в розыск командующего Воздушных сил ВСУ: тот отреагировал

Олещука объявили в "федеральный розыск" РФ из-за якобы атаки дронов территории России.

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Россию атакуют БПЛА / коллаж Главреда. Фото: Telegram УНИАН

Россия объявила командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в "федеральный розыск" за якобы "террористическую атаку" БПЛА по территории России. Олещук назвал это "подтверждением эффективной работы".

Как сообщают пропагандисты ТАСС со ссылкой на базу розыска российского МВД, Олещука заочно обвиняют в "террористическом акте после атаки беспилотников на территорию РФ".

Олещук дал по этому поводу комментарий УП.

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"Такое решение "судебной" системы преступного режима государства-террориста - это лишь подтверждение того, что делаю все правильно, это подтверждение эффективности боевой работы воздушных Сил", - подчеркнул Олещук.

Ранее Главред писал, как Калужскую и Московскую области днем 22 декабря атаковали неизвестные дроны. Оккупанты тогда ввели план "Ковер" в аэропорту Калуги якобы из-за появления в воздушном пространстве беспилотников. Задерживались вылеты и прилеты. Самолеты, находившиеся в полете, перенаправлены на запасные аэродромы.

Украинские дроны

Украинские войска уже применяют против оккупантов так называемый аналог "Шахедов" AQ 400 Scythe дальностью 750 км.

Сначала темпы поставок БПЛА для ВСУ составят 50 единиц в месяц, а уже ко второму кварталу 2024 года производство увеличится аж в 10 раз - до 500 единиц в месяц, говорится в материале.

Но и это не окончательный показатель. Как отметили в компании, их цель - выйти на показатель в 1000 дронов в месяц, впрочем, понятно, что такое масштабирование потребует больше времени, отмечают аналитики.

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