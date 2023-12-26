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Штормовой ветер и снег с дождем: в Украину врывается непогода

Ангелина Подвысоцкая
26 декабря 2023, 19:39
Скорость ветра в Украине будет достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: pixabay

Погода в Украине 27 декабря будет местами снежной и дождливой. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили 1 уровень опасности.

погода 27 декабря
Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: ventusky

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там из-за оттепели может сойти большая снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках.

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Погода 27 декабря

В Украине 27 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в Украине, кроме южных областей. В этот день ветер будет северо-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях могут быть сильные порывы ветра.

"Температура в северной части ночью и днем 1-6° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, на юге до 13°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 27 декабря в Украине будет дождь, а местами мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до 0...+5 градусов. Теплее всего будет в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +7...+11 градусов.

погода 27 декабря
Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: meteoprog

Погода 27 декабря в Киеве

В Киеве 27 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

"Температура по области ночью и днем 1-6° тепла; в Киеве в течение суток 4-6° тепла ... Погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 27 декабря
Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине

Недавно синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год. Ожидается, что в Украине погода на Новый год будет теплой, температура воздуха повысится выше 0. В то же время в большинстве областей 31 декабря и 1 января будут небольшие дожди, а местами мокрый снег.

Еще один синоптик рассказал, где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашей страны, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый месяц 2024 года. В январе температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Количество осадков будет в пределах нормы, свидетельствует прогноз погоды.

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