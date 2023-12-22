Мощный ветер и снег: Украину накрыла сильная непогода

В Украине может сойти снежная лавина. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 23 декабря будет местами снежной. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и гололедицу. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили 1 уровень опасности.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там из-за снегопадов и метели может сойти большая снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках.

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Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: ventusky

Погода 23 декабря

В Украине 23 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег на востоке и юго-востоке страны. В этот день ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях могут быть сильные порывы ветра.

"На дорогах местами гололедица; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 23 декабря в Украине будет дождь, а местами мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской и Волынской областей. Там температура воздуха повысится до -1...+2 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +6...+ 9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: meteoprog

Погода 23 декабря в Киеве

В Киеве 23 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине

Синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что Украину накроют мокрый снег и дождь. Она назвала дату мощного циклона. Она отметила, что погодные условия начнут меняться с пятницы, 22 декабря.

Ожидается поступление атмосферного фронта с северо-запада. Синоптик предупредила, что надвигается довольно мощный циклон с центром над Скандинавией и немного над Балтийским морем, который заденет территорию Украины: атмосферный фронт будет продвигаться с Запада в восточном направлении.

Синоптик Наталья Голеня сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год. Она предупредила о возможности осадков в виде мокрого снега и дождя на Рождество, 25 декабря. Но температурный фон в этот день будет оставаться таким же.

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