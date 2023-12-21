Штормовой ветер, метель и снег: в Украине сильно портится погода

В Украине скорость порывов ветра будет достигать местами 30 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 22 декабря / фото: pexels

Погода в Украине 22 декабря будет местами снежной и дождливой. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и гололедицу. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. На высокогорье синоптики прогнозируют 25-30 м/с и метели. Синоптики объявили 2 уровень опасности.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен 3 уровень опасности. Там из-за снегопадов и метели может сойти большая снежная лавина даже при низких дополнительных нагрузках.

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По данным синоптика Наталки Диденко, температура воздуха в Украине начнет постепенно снижаться. Она советует одеться теплее, потому что будет порывистый штормовой ветер.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря / фото: ventusky

Погода 22 декабря

В Украине 22 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег и снег с дождем в Закарпатской области и на Прикарпатье. Там также будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. В западных областях могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге и юго-востоке страны ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным meteoprog, 22 декабря в Украине будет дождь, а местами мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до -1...+ 4 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +5...+ 9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря / фото: meteoprog

Погода 22 декабря в Киеве

В Киеве 22 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве в течение суток 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине

Синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что Украину накроют мокрый снег и дождь. Она назвала дату мощного циклона. Она отметила, что погодные условия начнут меняться с пятницы, 22 декабря.

Ожидается поступление атмосферного фронта с северо-запада. Синоптик предупредила, что надвигается довольно мощный циклон с центром над Скандинавией и немного над Балтийским морем, который заденет территорию Украины: атмосферный фронт будет продвигаться с Запада в восточном направлении.

Синоптик Наталья Голеня сказала, какой будет погода на Рождество и Новый год. Она предупредила о возможности осадков в виде мокрого снега и дождя на Рождество, 25 декабря. Но температурный фон в этот день будет оставаться таким же.

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