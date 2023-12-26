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Под удар ВСУ мог попасть еще один корабль или катер РФ в Феодосии – ОК "Юг"

Алёна Воронина
26 декабря 2023, 19:26
Во время удара по вражескому кораблю "Новочеркасск" под удар ВСУ могли попасть также другие суда российских захватчиков.

Атака на корабль Новочеркасск в Феодосии
Под удар ВСУ мог попасть еще один корабль или катер РФ в Феодосии/ коллаж: Главред, фото: Telegram "Крымский ветер", скрин

Вооруженные силы Украины во время атаки на большой десантный корабль "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии могли повредить еще одно судно российских оккупантов.

Украинским военным нужно провести доразведку, чтобы узнать, подверглись ли поражению также другие суда захватчиков во время атаки в ночь на вторник, 26 декабря. Об этом сказала пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Киев24".

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По словам Гуменюк, вполне вероятно, что могли быть повреждены также другие суда захватчиков – корабли или катера.

"Вполне вероятно, поскольку сосредоточение в портовой инфраструктуре достаточно плотное и несмотря на то, что (россияне – ред.) даже могли учесть необходимую для мер безопасности дистанцию между различными боевыми единицами, взрыв такой мощности мог нанести удар и по другим объектам. В том числе военным, таким как корабль или катер", – отметила Гуменюк.

Удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Феодосии

В ночь на вторник, 26 декабря, в Крыму гремели взрывы – был уничтожен российский десантный корабль "Новочеркасск". Силы обороны Украины уничтожили большой российский десантный корабль в порту оккупированной Феодосии.

После этого в Воздушных силах ВСУ заявили о спланированной операции. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что корабль был уничтожен в результате удара пилотов тактической авиации Воздушных сил. По его словам, это была спланированная операция и Вооруженных сил, и других силовых структур. Игнат добавил, что на "Новочеркасске", вероятно, был мощный боекомплект.

Позже стало известно, что у уничтоженного корабля на борту были "Шахеды", которые российские оккупанты используют для атак на украинские города.

Также позже сообщалось, что взрыв в Феодосии зафиксировали спутники NASA, стала известна судьба экипажа и корабля. "Задвохсотился" по меньшей мере 21 российский моряк. Экипаж дежурил в ночную пору на корабле.

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