Астролог Влад Росс – о новом президенте Украины, ложной дате рождения Путина, "конце света" и сюрпризах 2019 года

Влад Росс / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с известным украинским астрологом Владом Россом. Общаясь с читателями, он рассказал, как следует встречать 2019 год и задабривать его символ – Желтую Свинью, почему в эту новогоднюю ночь разрешается заснуть лицом в салате, для кого новый год станет удачным, а кому принесет сплошные проблемы.

Кроме того, астролог рассказал о шансах на победу в президентских выборах Тимошенко, Зеленского и Порошенко, а также перспективах, которые ждут страну в случае победы каждого из них. Он также назвал сроки, когда закончится война на Донбассе, когда начнется развал России, и китайцы станут отщипывать куски от нее, а также рассказал какой финал жизни и политической карьеры ждет Путина.

О сбывшемся страшном предсказании, данном сыну Виктора Януковича, о катастрофических и опасных датах в 2019 году, о дне, когда наступит "конец света", об интересной символике фамилий главных кандидатов в президенты и многом другом читайте в стенограмме чата с Владом Россом.

Katt: Выделите так, как делаете обычно в Ваших прогнозах, лузеров и тех, кто словит удачу за хвост в следующем году в плане карьеры и работы?

Влад Росс: В плане работы и карьеры самые широкие возможности, самая большая удача и все возможное великолепие в делах будут в 2019 году у Стрельцов. Представители этого знака станут самыми большими счастливчиками года.

Зодиакальному знаку Льва фортуна будет улыбаться точно так же, как и Стрельцу.

Так что Стрелец и Лев будут самым удачливыми в 2019 году: их ждет масса приятных сюрпризов от судьбы, они смело могут делать жизненные ставки и даже играть в лотерею – они будут много выигрывать.

Главные лузеры года – Раки и Девы. У Рака весь год будет сохраняться противостояние и борьба Сатурна в Козероге, а Деву ждет "удар в ребро" от Юпитера. У Дев особенно проблематично все будет складываться в работе.

Виталина: А для каких знаков 2019-й будет фартовым годом в финансовых и денежных делах, а каким вы бы, наоборот, посоветовали умерить свои аппетиты, потому что с деньгами у них могут быть проблемы?

Влад Росс: В денежных делах фартовыми в 2019 году будут Львы и Тельцы. Именно в знак Тельца входит планета неожиданности и успехов – Уран. И Уран перевернет в финансовом плане в лучшую сторону жизнь этого знака.

Также финансово удачным и благополучным 2019 году будет для Водолеев. У Близнецов хорошо будут идти коммерческие дела и дипломатия, то есть разного рода бизнес-переговоры и заключение важных контрактов.

А к проблемам с деньгами должны быть готовы представители зодиакального знака Рыб. Кроме того, к трудностям и неожиданным препятствиям должны быть готовы Козероги – у них будет множество сложностей и преград в решении финансовых и денежных дел. И просто провальным годом в плане финансов и денег ждет Раков.

Malinka: Поділіться, будь ласка, вашим прогнозом на наступний рік щодо амурних справ: яким знакам зодіаку пощастить у коханні, а яким – ні? Кому треба бути обережним, щоб пристрасть не надто "накривала", а почуття не брали верх над розумом в сердешних ділах?

Влад Росс: Большая удача в сердечных делах ждет представителей зодиакального знака Льва, поскольку Юпитер будет находиться в пятом знаке от него, а это сулит полную удачу в любови. Выгодно в 2019 году могут жениться или выйти замуж Близнецы, особенно содержанки и альфонсы. Также благоприятная ситуация в вопросах личной жизни и брака будет сохраняться у других "огненных" знаков: Овнов и Стрельцов.

У остальных – с переменным успехом.

Petro: А когда в 2019-м будет самое удачное время для амурных дел?

Влад Росс: Это я готов подобрать каждому индивидуально в зависимости от времени и места рождения.

Nana_: Каким знакам зодиака надо быть особенно внимательными к своему здоровью в 2019 году?

Влад Росс: К здоровью нужно быть внимательным Рыбам – они могут быть хилыми. Это же касается Дев – у них возможные какие-то операции. Также следует уделить внимание своему здоровью Ракам и Тельцам. Какого рода проблемы это могут быть – нужно смотреть каждый конкретный случай, каждый конкретный гороскоп.

Nelli: Каков ваш прогноз для каждого из знаков? Если возможно, поделитесь, пожалуйста, расскажите хоть в двух-трех предложениях, что ждет каждого из знаков? Особенно интересуют Рыбы и Водолеи.

Влад Росс: Для Рыб 2019 год будет очень сложным: он принесет удары судьбы, непростые ситуации и ошибки, поскольку будет наблюдаться квадратура Юпитера к их знаку Зодиака. Звезды не обещают особой удачи Рыбам.

А вот у Водолеев, наоборот, в 2019 году будет успех. Их ждет удача в новых планах и делах. Это будет год карьерного роста для них. Также Водолеям будет везти в покровителях и друзьях. Водолеи смело могут ставить себе серьезные цели и не стесняться в амбициях.

Валентина Семеновна: А как вы советуете встречать 2019-ый год: в кругу семьи, по-тихому или с размахом и в большой компании; есть ли какие-то рекомендации по украшению дома, чтобы задобрить новый год; какие цвета должны превалировать?

Влад Росс: В эту новогоднюю ночь можно свинствовать! :) Лучше встречать новый год в большой компании, еще лучше – с малознакомыми вам людьми. В этот раз можно напиваться и даже нажираться. Стол должен быть полным, он должен ломиться от еды и напитков. В этот раз можно даже уснуть в салате.

Но! На столе, естественно, не должно быть свинины и любимого украинцами сала. Все-таки в эту новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение говядине, баранине – любым другим видам мяса, только не свинине.

И обязательно на столе должен быть трюфель, поскольку Свинья, или Кабан, очень любит трюфель. Ну, если нет трюфеля, то поставьте на стол какие-то лесные грибочки.

Встречать год Желтой Свиньи следует в золоте. Если предыдущий год – год Желтой Собаки – был связан именно с желтым цветом, то наступающий будет связан с золотым. Потому старайтесь, чтобы ваш новогодний наряд был в золотистых тонах.

Что касается подарков, то можно дарить на Новый год золото, ведь Свинка любит этот драгоценный металл. Также рекомендую на ближайшие 12 лет именно в этом году завести копилку в форме свинюшки: заведите себе, дарите другим, систематично бросайте в нее денежки. Также на этот Новый год можно дарить декоративных свинок.

А чем задобрить символ года? Трюфелем!

Влад Росс / Главред

София В.: Не могли бы вы назвать "новогодние приметы от Влада Росса": чего нельзя делать, встречая год свиньи, а что – нужно, чтоб задобрить символ года?

Влад Росс: Самое главное – трюфель! Не забудьте о трюфеле. :)

Dinara: Есть ли у вас какие-то советы по поводу новогоднего стола – и на 31 декабря, и на 4 февраля (когда новый год по восточному стилю)? Правда ли, что не стоит готовить и подавать блюда из свинины? А что тогда из мяса можно? Не только же корешки и желуди, как едят кабаны?

Влад Росс: Я уже отчасти ответил на ваш вопрос. Замените свинину говядиной, бараниной или другим мясом.

Восточный Новый год наступит в ночь с 4 на 5 февраля. И, наверное, было бы более правильным встречать Год Кабана именно в это время. Но думаю, что все равно большинство людей у нас будет по традиции отмечать приход Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января.

Kozma: Считаете ли вы хорошей традицией слушать в последние секунды старого года спич президента, слушать бой часов, "переваривая" общие фразы, сказанные гарантом? Да или нет – почему? Стоит ли пересмотреть эту традицию?

Влад Росс: Слушать спич президента в последние минуты года – это добровольно зомбироваться. Я бы вообще не рекомендовал слушать всякую ерунду. Считаю, что лучше всего записать ролик со словами, напутствиями или какими-то обращениями отца семейства, какого-то самого старшего члена семьи или уважаемого человека, а в новогоднюю ночь вместо обращения президента послушать его всей семьей.

Еще хуже поступают те, кто имеет привычку слушать поздравления и обращение президента агрессивной по отношению к Украине страны – Путина.

Потому эту традицию пересмотреть стоит. Вы же сами понимаете, что все наши президенты – только на словах гаранты, а на деле же таковыми не являются и не могут обеспечить народу спокойную жизнь.

Марисса_281: Сейчас из-за декоммунизации и десоветизации Дед Мороз стал в Украине едва ли не запрещенным персонажем. Что вы думаете об этом? Кроме того, пытаются сместить акцент с Деда Мороза на Святого Николая, а с Нового года на Рождество, точнее – целых два. Считаете ли вы, как астролог, правильным это и почему?

Влад Росс: У наших предков не было никакого Деда Мороза на зимние праздники и Новый год. Дед Мороз "образовался" лишь в Советском Союзе. Да и вообще, за многие годы ассоциации с Дедом Морозом не особенно приятные: пьяный ублюдок, который наглотался алкоголя, с красным носом и странным мешком.

Святой Николай, одетый во все синее, а не красное, является нашим персонажем. Он более интеллигентный, более украинский. Он – наш. Да и елку у нас, как правило, начинают наряжать именно ко Дню Святого Николая.

А главное Святой Николай – святой. А Дед Мороз… Это мороз, мраз (устаревшее слово, по значению то же, что и "мороз", – Ред.), мразь и, вообще, это сочетание звуков "мр" – все это от какого-то беса.

Поэтому действительно нужно отказываться от сатанинского отродья Деда Мороза – пусть проводят в этом направлении декоммунизацию и десоветизацию. А Святой Николай был намного раньше, чем Дед Мороз, намного прочнее сидит в сознании наших предков, а главное – это благостный персонаж, от Бога.

К слову, на главных российских каналах даже организовывают передачи и ток-шоу, на которых вполне серьезно обсуждают вопрос: "Как это так вообще, что в Украине "отменили" Деда Мороза!".

Lana: Говорят, что для того, чтобы изменить свою судьбу, нужно уехать и свой день рождения провести в другой стране, в другом часовом поясе и т.д. А работает ли это с новым годом – можно ли перепрограммировать предначертанное на год, уехав встречать Новый год за тридевять земель?

Влад Росс: Да, конечно, это серьезнейшим образом работает. Такая поездка действительно может изменить судьбу человека. В какую именно страну лично вам лучше уехать в день рождения или на Новый год, вам подскажут астрологи. Лично я занимаюсь такими вопросами – если нужно, пожалуйста, обращайтесь. Например, если я вижу, что в гороскопе у человека четко просматривается аварийная ситуация, просчитываю страну или город, куда ему лучше отправиться, чтобы избежать возможных неприятных сценарием. Так, я знаю, что, если я свой день рождения, который у меня в феврале, буду отмечать в Киеве или Одессе, у меня будет очень сложная ситуация – могу попасть в аварию. Поэтому я решил быть в свой день рождения в Испании. Каждому человеку в зависимости от его дня, времени и места рождения можно рассчитать, где ему лучше провести день рождения, когда включится его личный годовой гороскоп.

Точно так же для изменения общего фона и ситуации на год можно просчитать, где конкретному человеку лучше встретить Новый год, чтобы избежать неприятных событий.

Влад Росс / Главред

Зоряна: Назвіть, будь ласка, найбільш небезпечні в плані аварій, катастроф, дорожніх пригод, ДТП, падіння літаків тощо дати 2019 року? Коли треба бути особливо пильними...

Влад Росс: Меня очень волнует опасность "кровавого" лунного затмения в последнюю декаду января – 21 января. Также катастрофический период будет в июле и августе, в период затмений. В эти дни следует быть осторожными.

Алина П.: Как проявит себя Год Желтого Кабана? Чем характеризуются такие годы? И почему этот Кабан именно желтый?

Влад Росс: 2019 год будет Годом Желтого Кабана (или Желтой Свиньи). Желтый является одним из цветов украинского флага, а Свинья – это наше животное. И именно оно будет "свинствовать", главенствовать и праздновать весь год. Годы, связанные со Свиньей, просто великолепные для Украины. В эти годы особенно ярко может проявляться украинский менталитет, например, наша особенность "як не з’їм, то понадкушую".

Всегда такие годы Кабана были благоприятными для нашей страны. Например, самый большой расцвет рынка недвижимости, самые широкие финансовые возможности были как раз перед финансовым кризисом у 2007 году, в год Кабана. 1995 год, тоже год Кабана – в это время происходила стабилизация экономики Украины, стремительный экономический рост после прихода к власти Кучмы. 1983 год, год Кабана – это был также стабильный, вполне нормальный год еще при Советском Союзе, тогда, насколько я знаю от своих родителей, на полках стали появляться продукты. То есть все это были годы, в принципе, финансовой стабильности.

Несмотря на то, что в год Свиньи Украина должна будет осуществить самые большие выплаты по государственным долгам, ей удастся это сделать. И, скорее всего, это не приведет к обесцениванию гривны или каким-либо другим негативным последствиям.

Хотя к концу года Кабана (но это от Кабана уже не будет зависеть) в связи с соединением Сатурна и Плутона в знаки депрессии – Козероге – можно ожидать новую волну мирового финансового кризиса. Если такие тенденции действительно проявятся к концу года, в это время может случиться резкий обвал гривны.

Ігор, Дніпро: Що чекає на Україну в 2019 році, який ваш астрологічний прогноз?

Влад Росс: Мой прогноз таков: к власти в Украине придут совершенно новые лидеры. Поскольку Уран входит в зодиакальный знак Тельца с 8 марта, он будет переворачивать ситуацию в нашей стране. Ведь Украина генетически связана именно с этим знаком Зодиака – Тельцом. В таком положении Уран будет находиться в последующие семь лет. Это значит, что власть получат абсолютно новые люди, новые лидеры. Возможно, президентом Украины станет человек, рожденный под знаком Водолея (а мы живем в Эпоху Водолея), и с этого момента начнется большой-большой скачок роста и развития нашей страны. В этом случае мы сами не заметим, как через семь лет очутимся в Евросоюзе; нам могут даже предложить вступить туда: "А не хотите ли вступить в наше сообщество?". В Эпоху Водолея президент, рожденный под знаком Водолея – это было бы неплохо. :)

Михайленко Л.: Если смотреть гороскоп Украины, то есть ли какие-то выдающиеся даты в 2019 году, на которые вы бы, как астролог, советовали обратить внимание? Возможно, это дни, когда наиболее вероятны какие-то потрясения, техногенные аварии-катастрофы, судьбоносные события или что-то еще… Расскажите о таких днях, пожалуйста.

Влад Росс: Сложные ситуации в Украине возможны в первой декаде июля. Опасаюсь, чтобы в эти дни не случилось какого-то очередного взрыва на одном из заводов или химических предприятий, потому что высока вероятность взрывоопасных ситуаций.

Также меня беспокоит вторая декада июля и первая декада августа – в этот период возможны самого разного плана потрясения.

Но так как Свинья – это мирное животное, возможности каких-то более активных боевых действий на Донбассе я не вижу. В 2019 году на востоке страны ничего не изменится, все будет оставаться примерно так же, как и сейчас – вялотекущий процесс. Раньше 2020 года я не прогнозирую окончания конфликта на Донбассе.

Fedor: Удачно ли выбрана дата президентских выборов в Украине – 31 марта 2019 года? Ваш прогноз: как изменится жизнь государства после этих выборов, не произойдет ли резкая смена курса страны – жесткий разворот от Запада снова к России?

Влад Росс: Дата президентских выборов в Украине, с точки зрения астрологии, выбрана хуже не придумаешь. Выборы всегда у нас проходят под знаком Овна, а это значит, что пока так остается, люди выбирали и всегда будут выбирать не умом, а эмоциями президента, народ, делая выбор, руководствуется каким-то импульсом, всегда определяется с позицией в последний момент. Из-за этого позиция избирателя часто определятся в последний момент тем, что кто-то из кандидатов подкинул конфетку или дал бутылку – за него и голосуют.

Астрологическая ситуация в день выборов будет такова: соединение Меркурия с Черной Луной, Нептун также будет делать негативный аспект. А это значит, что нас ждет просто невиданная фальсификация в первом туре президентских выборов. И один из кандидатов – не будет тыкать пальцем, который, если верить социологическим исследованиям, не имеет и 10% электоральной поддержки, может неожиданно выйти во второй тур. Админресурс тут может быть использован в удивительных масштабах. В результате "проголосовать" у нас могут 2-3 миллиона "мертвых душ", чего окажется достаточно, чтобы протащить этого кандидата во второй тур, как барон Мюнхгаузен себя за волосы вытащил из болота.

Резкого разворота Украины от Запада в сторону России быть уже не может. Всё. 2014 год окончательно и бесповоротно отколол Украину от России.

Mitia: Кто из потенциальных кандидатов в президенты Украины имеет больше всего шансов на победу?

Влад Росс: Есть несколько кандидатов с хорошими шансами на президентских выборах.

Стрелец (Юлия Тимошенко родилась под зодиакальным знаком Стрельца, – Ред.) точно проходит во второй тур. Ну, а Водолей (Владимир Зеленский родился под знаком Водолея, – Ред.) – это все наше будущее. В знаке Стрельца сейчас Юпитер – символ власти, удачи и успеха, что может говорить о том, что выборы выиграет именно Стрелец, во второй тур выйдет точно.

У Водолея тоже неплохие шансы выйти во второй тур. Вообще самый "звездный час" именно у Зеленского: для него звезды четко сходятся и прекрасно располагаются на небе, что говорит о том, что больше всего шансов у него. Это просто звездная комбинация!

Однако это же Украины – выборы в нашей стране можно выиграть и без звездной комбинации и удачи. Достаточно просто всех купить, ту же Избирательную комиссию. С таким расположением планет, как в гороскопе у Порошенко выстроятся Меркурий и Нептун на момент выборов, ему легко может удастся сфальсифицировать все: сначала протащить себя во второй тур вместе с Тимошенко, а потом ее обыграть. Тимошенко стопроцентно будет во втором туре.

Влад Росс / Главред

Gorpyna: Что ждет Порошенко в следующем году: второй президентский срок, бегство из страны, бурная деятельность в отечественной политике на вторых ролях, завершение карьеры?

Влад Росс: Все будет зависеть от того, как ему удастся сфальсифицировать выборы. Если это не получится провернуть, то ему больше не быть президентом. Однако звезды могут благоприятствовать одним людям, а другие с помощью "бабла" меняют все – против "бабла" не попрешь. Даже если Порошенко не выиграет выборы, он будет оставаться в украинской политике – это не Яценюк, который ушел окончательно. Однако влиять на жизнь страны он уже не будет, тем более, настолько существенно, как сейчас.

Карпенко А.С.: 1. Будет ли избрание Тимошенко в президенты означать капитуляцию перед Россией? 2. Какие последствия для Украины может иметь избрание в президенты Зеленского?

Влад Росс: 1. В какой-то мере – да. Тимошенко будет играть сразу несколько комбинаций: и в сторону США (Госдеп ее уже одобрил), и в сторону Евросоюза, и в сторону Путина. Она будет играть как настоящий асцендент в Весах. В свое время рождения она мне давала – 2 часа 30 минут ночи. Она – настоящая "весовщица" по знаку асцендента в момент рождения, что дает ей удивительную способность лавировать между Западом и Россией. Но многое из того, что будет предложено Путиным и Кремлем, естественно, будет ею принято – возможно, это и не будет означать полную капитуляцию перед Россией, но интересы Кремля будут прежде всего.

Кроме того, если будет избрана Тимошенко, мы точно не вступим ни в Евросоюз, ни в НАТО. Это однозначно. А объемы торговли с Россией будут только расти. И про Крым мы забудем.

Единственная проблема, которую она может "разрулить" – это Донбасс. Это ей удастся сделать очень быстро.

2. Прежде всего, избрание Зеленского будет означать уничтожение всех схем коррупции. Что еще – смотрите сериал "Слуга народа", так как все, что вы в нем увидите, реально будет внедрено Зеленским, "владеющим миром". Он действительно может владеть не только страной, но и целым миром. Он может осуществить такие реформы, которые были не под силу другим, поскольку Водолей – это реформатор, он человек своей эпохи. Ему удастся полностью уничтожить всех коррупционеров и олигархов.

Все думают, что Зеленский – зависимая фигура. Но, на самом деле, ничего подобного. Он способен даже "опрокинуть" Коломойского и Ахметова. Он "сделает" всех.

Люди небольшого роста, как Наполеон, часто хороши в реформировании. Наполеон почти полностью разрушил монарший режим в Европе, провел множество реформ. Вот и Зеленский – это тот человек, который может просто до неузнаваемости изменить нашу страну. Повторюсь, именно Водолей – знак реформ, а не какой-нибудь Рак, как Янукович.

Joker: В каком году и при каких условиях Украина имеет шанс не просто закончить войну на Донбассе, но и победить в ней?

Влад Росс: В 2021 году войны уже не будет. Скорее всего, она прекратится уже в 2020-ом, когда произойдет королевское соединение Сатурна и Юпитера под знаком Водолея, а это случится 21 декабря 2020 года. Вероятнее всего, война закончится к концу 2020-го, а, может быть, и к его середине. К этому времени появится понимание у сторон, как завершить войну, как объединить земли и так далее. В 2021-ом войны на Донбассе уже точно не будет, гарантирую.

Дарья: Когда все же придет мир в Украину? Что-то опять эскалация, люди в Донецке все больше отдаляются. Политики только пиарятся. Как-то грустно все.

Влад Росс: Мир в нашу страну придет не раньше 2020 года. Мы об этом говорили.

Massimo: Насколько вероятна большая война в Украине, наступление российских войск по новым направлениям, применение авиации и прочие "подарки" от Кремля?

Влад Росс: Такая война возможна, если президентом останется человек по имени Порох – не зря его в народе так называют. Имя президента всегда имеет определенный оттенок и что-то несет для страны. Поэтому война просто не могла быть закончена, как нам обещали, за две недели, если президента зовут Порохом.

Если говорить о Тимошенко, то с такой фамилией, которая содержит в себе слово "тьма", какого-то просветления Украине ждать не стоит.

Если же говорить о фамилии Зеленский, то она может значить, что все будет зелено, все будет вырастать, буять. К тому же, зелень – это еще и "бабло", то есть у Украины наконец появятся деньги. Недаром зеленый цвет в астрологии считается денежным.

Юрий: Вы очень точно спрогнозировали политические перспективы Яценюка. Хотелось бы услышать ли шанс победить на выборах у Тимошенко? И какова ее политическая судьба?

Влад Росс: Звезды к ней будут очень прекрасно относиться весной. Юпитер – символ власти, счастья, успеха и удачи – будет находиться в зодиакальном знаке Стрельца, под которым она родилась. И Луна, которая в астрологии является символом электората, у нее находится на возвышении, в Доме Власти. Потому Тимошенко точно выйдет во второй тур, а дальше – посмотрим.

Александра: Сейчас Порошенко не идет на уступки России, что очень злит Кремль. Путин говорит, что с этой властью он не сядет за стол переговоров. Видите ли вы смену риторики украинской позиции с Россией и Европой после выборов?

Влад Росс: Да, это возможно, если не будет фальсификаций результатов выборов.

quadro123: Влад, а может ли Украина потерять полностью контроль над морями? Чем закончится история с моряками, освободят их?

Влад Росс: Моряков точно освободят, но не так быстро, как хотелось бы. Процесс затянется. Все думают, что это случится к Рождеству, но на самом деле – скорее, ближе к новому президенту. Когда объявится новый президент, нам отдадут и Сенцова, и моряков. Особенно, если к власти придет пророссийский кандидат или наполовину пророссийский, как Тимошенко. Однако все прекрасно понимают цену любых договоренностей между Тимошенко и Кремлем, каким боком они потом вылезают нашей стране. Поэтому, если Тимошенко станет президентом, Путин в переговорах ее обойдет.

Контроль над Черным морем мы точно не потеряем, потому что в него могут заходить корабли НАТО. Англичане скоро поселятся у нас в Одессе. А Азовское на данный момент мы уже потеряли, профукали.

Сергей: Ждет ли нас война с моря?

Влад Росс: Марс – символ активных боевых действий – 1 января выйдет из водного знака Зодиака Рыб. И, как мы видели, в конце ноября и в декабре на море была очень напряженная ситуация. Но с 1 января опасных ситуаций на море не будет.

quadro123: Составляли ли вы гороскоп для… Керченского моста? Что ждет это "чудо техники"? Сколько он еще простоит, долго ли ему еще быть "яблоком раздора" на морях?

Влад Росс: Прежде всего, отмечу, что нельзя было строить мост в Керченском проливе. Гороскоп открытия был крайне неблагоприятный. Все это говорит о том, что мост долго не простоит. Максимум он сможет продержаться семь-девять лет, и все.

Там нужно было строить туннель, как под Ла-Маншем.

Если бы ко мне, как к астрологу, обратилась путинская власть, я бы категорически не рекомендовал строить там мост – он просто не способен там сохраниться.

Татьяна, Киев: Хотела бы спросить вас о последствиях истории с Томосом, обретением независимости украинской церковью… Будут ли все эти события во благо государства в более долгосрочной перспективе, или вся эта история еще может повлечь какие-то опасные последствия за собой? И будет ли это действительно независимость, или зависимость – только теперь не от России, а от Константинополя?

Влад Росс: Теперь финансовые потоки пойдут не в Москву, а в Константинополь, но очень много денег будет оседать в Киеве, в Украине. Ранее украинская церковь все отдавала в Москву. Дела высокие, божьи, всегда переплетаются с делами мирскими, низкими – с денежными вопросами.

В любом случае, отход украинской церкви от РПЦ – это блестяще и прекрасно. Это очередная достигнутая планка независимости Украины. Таким образом, мы шаг за шагом идем своим, независимым от России, путем.

Никаких негативных последствий я не прогнозирую. Все должно быть спокойно. Тем более, всех возможных диверсантов из России, возрастом от 16 до 60 лет, не впускают в нашу страну. Потому я думаю, что постепенно ситуация нормализуется.

Dafna: Сколько лет еще Путин будет терроризировать Украину и мир?

Влад Росс: Еще до 2021 года, максимум. А дальше его ждет дворцовый переворот и удушение или утопление.

demchenko_d.: Вопрос о нашем соседе... Сумеет ли РФ сохраниться в нынешних границах? Начнут ли китайцы отщипывать от нее кусочки? Может ли она начать сыпаться на уезды и округи? И второе. В результате чего Путин уйдет от власти – смерти, переворота, выборов с победой другого?

Влад Росс: Еще Ванга говорила, хотя российское телевидение по понятным причинам об этом молчит, что России нужно бояться Китая, что Китай ее раздавит. Скорее всего, Китай отхватит всю восточную часть Сибири.

Однако на территории западной Сибири (где Тюмень, Новосибирск и т.д.) может образоваться новое государство – оно будет славянским. Это будет очень мощное государство, с новой религией и новыми возможностями, о которых говорил еще Эдгар Кейси.

Так что Китая отхватит восточную Сибирь, Япония – Дальний Восток. Мне смешно, когда они спорят из-за пары островов. Да вся Камчатка будет скоро японской!

Белгород, Курск, Ростов-на-Дону со временем вообще могут отойти Украине.

Почему-то всегда так: когда страна долго угрожает всему миру "ядерным жезлом", в итоге она разваливается. Пример тому – СССР. Вхождение Плутона (символ смерти и перерождения) в знак Водолея, который судьбоносно связан с Россией, произойдет в 2025 году – будем смотреть, какие тенденции развала начнутся с этого времени.

Rik: Отход от власти каких западных лидеров возможен в 2019-ом?

Влад Росс: Всех. По крайней мере, лидеры всех основных стран. Потому что Юпитер вошел в зодиакальный знак Стрельца. Как известно, в 2019 году должны состояться выборы в Европарламент – он может полностью обновиться.

Макрона, скорее всего, свергнут, как в 1969 году свергли Де Голля, хотя он был мощным и харизматическим лидером. Макрон, в отличие от него, никто, потому, скорее всего, он не усидит при власти, "желтые жилеты" его свергнут.

Тереза Мэй тоже при власти находится последние месяцы. Она еле-еле удерживается у власти.

Да и Ангела Меркель, скорее всего, летом заявит о том, что уходит на пенсию. И хотя она обещала оставаться на должности канцлера до конца каденции, уйдет она раньше, чтобы ее преемница могла сама набирать электорат.

polit_ua: Чи може наступного року спалахнути ядерна війна? Через кого – у Путіна поїде дах чи у Кім Чен Ина?

Влад Росс: Нет, ядерной войны в следующем году не будет. Но, если Вовочка вдруг встанет не с той ноги, может быть всякое. Тогда такой сценарий не исключен. Особенно если он будет понимать, что жить ему осталось недолго… По некоторым данным, у него рак позвоночника, и болезнь то отступает, то вновь дает о себе знать. И вот в период обострения, когда он будет понимать, что жить ему уже недолго, он спокойно может нажать нужную кнопочку.

Sidor: Не секрет, что реальная дата рождения Ким Чен Ына наверняка не известна. Во-первых, как вы думаете, почему лидер КНДР скрывает эту дату? Во-вторых, вам как астрологу должно быть известно – вокруг дат рождения каких известных политиков еще существуют кривотолки и разные версии? Например, где уверенность, что мы знаем достоверную информацию о дне рождения Путина?

Влад Росс: Я все больше склоняюсь к тому, что Путин родился на два года раньше, чем мы думаем. Есть даже такие сведения, что его мать живет в Грузии, ее фамилия – Путина. И вот она говорит, что "хозяин Кремля" родился 7 октября, но на два года раньше – не в 1952 году, а в 1950-ом.

Получается, что у Путина работают две даты, два гороскопа. И, когда в одном гороскопе у него что-то плохо, другим он вытягивает ситуацию.

Если посмотреть его гороскоп, рассчитанный на 7 октября 1950 года, то можно увидеть, что у него Луна в соединении с Плутоном, что обещает человеку вечную популярность.

Для чего еще могли поменять дату? Потому что Путин пошел в школу с 9 лет.

Также известно, что его очень избивал в детстве приемный отец, деспот. Возможно, именно поэтому у него такой характер. Затем семья отдала Путина на воспитание своим родственникам в Петербург, поскольку те лишились всех своих сыновей (умерли в блокаду).

Если посмотреть на разрез глаз у той женщины, что живет в Грузии, и у Путина, то они очень похожи.

Кроме того, Уран в квадрате к Солнцу, который есть в гороскопе, рассчитанном на 1950 год рождения, дает всем известную непредсказуемость характера Путина.

Да и выглядит Путин старше своих лет, не смотря на ботокс.

А для чего люди порой скрывают свои даты рождения? Чтобы никто другой энергетически и магически не завладел человеком. К примеру, Павел Глоба, который родился 16 августа 1958 года, изменил себе дату рождения на 16 июля 1963 года – сделал "королевские градусы".

К слову, я тоже нигде не афиширую свою дату рождения. Вы ее нигде не найдете. Соответственно, моего гороскопа не знает ни один астролог. Ведь если хороший астролог посмотрит гороскоп человека, это фактически то же самое, что увидеть человека без трусов, то есть он будет знать о человеке все: слабости, недостатки и т.д. Поэтому лучше "одеваться". :)

Radha: Вот Вас много спрашивают о том, что ждет Украину, а не могли бы Вы дать хоть краткий прогноз на 2019 год для мира в целом? Будет ли год мирным, спокойным и благостным?

Влад Росс: Нет, будет сохраняться серьезная и напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Скорее всего, вновь возродится ИГИЛ. Нас ждут затмения в январе и в июле-августе – это будут самые опасные периоды, когда могут происходить теракты, взрывы, возобновления войн. Будет продолжаться война в Сирии, и туда еще могут вписаться Израиль и Иран.

Rik: Что будет c курсом гривны в 2019-ом? Какое "дно" она пробьет после выборов, когда курс перестанут удерживать?

Влад Росс: Самый опасный период – осень 2019 года. Падение гривны может быть связано только с мировым финансовым кризисом. Если его не будет, то гривна сохранит свои позиции и удержится где-то на уровне 29-30 гривен за доллар.

Hennadiy: Світові експерти прогнозують, що невдовзі може розпочатися світова фінансова криза масштабів тієї, що була у 2008 році. За астрологічними прогнозами проглядається така ж перспектива? Може вона призвести до дефолту України або Росії?

Влад Росс: Соединение Сатурна и Плутона в зодиакальном знаке Козерога закрутит все гайки роста на биржах и обрушит фондовые рынки. Это может уничтожить даже такие валюты как биткоин и полностью похоронить их. Это будет победа "медведей" над "быками". Это может начаться осенью 2019 года, с октября-месяца. Самое негативное влияние от этого соединение будет ощущаться в ноябре-декабре следующего года.

У Украины будет самый опасный период "полета над пропастью", когда высока будет опасность дефолта как раз в ноябре-декабре следующего года.

России также может грозить дефолт. Поскольку она абсолютно зависит от продажи энергоресурсов, газа. Россия и Украина, как сырьевые страны, полностью зависят от того, что происходит в мире, и насколько мир готов покупать наше сырье, продукцию.

Корней: Ваш прогноз – грядет ли конец света? Когда он возможен и из-за чего может произойти? С чем лично вы связываете то, что у нас фактически ни один месяц не обходится без ожидания очередного конца света?

Влад Росс: "Конец света", безусловно, будет. Но где-то через 5 тысяч лет…

Самый опасный период, как по мне, будет в пятницу, 13 апреля 2029, когда астероид должен пройти на очень близком расстоянии от Земли, даже ближе, чем Луна. Сейчас говорят, что с вероятностью 99% он не упадет на Землю, но 1% все же есть…

Vist: Скажите, пожалуйста, а как вы будете встречать приход планеты Нибиру? Кстати, вы лично когда предвидели, что она приблизится?

Влад Росс: Я никогда не предсказывал, что Нибиру приблизится к Земле. Если такая планета действительно есть, то, вероятнее всего, она находится где-то за пределами нашей галактики. Я убежден, что, по крайней мере, при нашей жизни мы ее наблюдать не будем.

Влад Росс / Главред

Мамай: В чем кроется рецепт бешенной популярности Олега Винника? Чем он так очаровал украинских женщин?

Влад Росс: Слушайте, человек – с голосом! Все остальные звезды не умеют так петь. Человек действительно талантлив, обладает голосиной, поет. К тому же, он сумел почувствовать своими фибрами души менталитет украинских женщин, понял, как песня должна ложиться на слух украинским женщинам. Плюс – он большой трудоголик, работяга. Он родился под знаком Льва, планеты у него в Деве. Он сделал себя сам. У него нет никакой протекции, в него никто не вкладывал больших денег. Если у человека есть голос, он готов работать над собой, то чему тут удивляться.

Кира_94: Скажите, каков ваш прогноз для Регины Тодоренко (28 июня 1990 г.) и Влада Топалова (25 октября 1985 г.)? Насколько прочной буде тих новоиспеченная семья?

Влад Росс: По Регине Тодоренко плачет Голливуд. Я смотрел ее гороскоп, она давала мне время рождения – она родилась в 11.30 утра. Мне кажется, что ее ждет эмиграция в США, ее ждут Калифорния и Голливуд. Поэтому если ей встретятся более голливудские и более знаменитые спонсоры, то, скорее всего, она не задержится на территории России и Украины.

Регина и Влад великолепно подходят друг другу. Она – Рак, он – Скорпион, один тригон. У них отличное взаимопонимание, одинаковое восприятие ситуации, одинаковые радости жизни. Их союз блестящий. Однако амбиции Регины могут быть настолько велики, что она будет не она, если не покорит Голливуд. Поэтому я думаю, что нас еще ждет очень много сюрпризов от Регины Тодоренко.

Nafania: Влад, хочу поинтересоваться вашим анализом гороскопов таких известных дам, как Лолита, 14.11.1963, и Анастасия Волочкова, 20.01.1976… Есть ли проблемы с алкоголем у первой, и с чем связана ее, скажем мягко, нелюбовь к Украине? И все ли в порядке с головой у второй, почему она так любит эпатировать публику своими обнаженными снимками, которые она публикует в соцсетях настолько часто, что просто удивляешься ее эксгибиционизму…

Влад Росс: Лолита родилась под знаком Скорпиона. Скорпионы нередко любят употреблять "горилку". Я предполагаю, что она сидела и на наркотиках. Поэтому такой образ жизни абсолютно нормальный для нее. У нее в гороскопе есть негативный показатель Черной Луны, это также способствует тому, что она частенько может употреблять алкоголь.

Почему она не любит Украину? Многие не любят Украину из-за того, что сейчас выгодно подчеркивать свою пророссийскую позицию, чтобы иметь привилегии в России. В этом случае таких артистов показывают все российские каналы, к ним повышено внимание, они востребованы.

Что касается Анастасии Волочковой, то в голове у нее действительно "не очень", она особо не читает, назовем это так. Потому и ее обезьянничание, непрекращающийся поток фотографий и селфи в Инстаграмме. Скорее всего, таким образом человек просто зарабатывает деньги: она собирает лайки под своими фото, потом дает какую-то рекламу – и вот у нее уже и следующая поездка на Мальдивы.

MirRa: Чи повернуться в Україну Лобода, Повалій, Лорак? Чи можна їх остаточно викреслити з українських співачок?

Влад Росс: Лобода – это очень специфический человек. Ради своих честолюбивых интересов она способна переступать через других людей, идти по головам, чуть ли не по трупам… Если ее пригласят в какую-то другую страну, где предложат больше денег, она, не раздумывая, поедет туда. Насколько я знаю, выступление Лободы сейчас стоит 60 тысяч евро. В Украине она столько не заработает. Поэтому о каких-то патриотических чувствах речь вообще тут не идет.

Повалий, скорее всего, со временем вернется в Украину.

Гороскоп Лорак говорит о том, что Россия для нее более благоприятная страна для жизни, чем Украина. Поэтому думаю, что Лорак выберет Россию.

Любопытная Варвара: Влад, скажите откровенно, случалось ли, чтобы кандидаты в президенты платили вам/предлагали заплатить за ваши красивые прогнозы об их "супер-высоких" рейтингах, "реальном" "колоссальном" уровне поддержки и "счастливом будущем", которое наступит, как только мы их изберем? Расскажите об этом.

Влад Росс: Кандидаты в президенты – нет. Со мной консультируются некоторые украинские политики, но они не баллотируются в президенты. В любом случае, никто не пытался проплатить выгодный для него прогноз…

Родригез: Как часто вы даете консультации украинским политикам? Можете назвать хоть одно имя политика, с кем доводилось работать? За годы, пока Порошенко у власти, хоть раз обращался ли к вам кто-то из его команды перед принятием важных государственных решений (если да, то что это были за решения)?

Влад Росс: Из команды Порошенко ко мне никто не обращался ни разу. По-моему, в астрологию они не верят. Но если бы обратились, то я бы подобрал более правильный день инаугурации, тогда бы действительно у нас бы уже закончилась война. У Порошенко был выбор, какой дорогой идти, он выбрал свой путь – в итоге, у нас нет никаких реформ, а нужно было хоть что-то делать.

А вообще, подобные консультации политикам я даю едва ли не каждый день. Сегодня звонили.

В свое время работал с Тимошенко. Также я работал с Януковичами: и со старшим, и с его сыновьями. Виктору Януковичу-старшему говорили, что его убьют, если он не унесет ноги. Я подтверждал это. Потому он так быстро и сбежал тогда. Также я говорил ему, что у его сына большая опасность утопления в определенные даты: перечислили эти дни, а также назвал и день солнечного затмения. Так и вышло – Виктор Янукович-младший утонул ровно в день солнечного затмения. Он просто был немножко "того"… Старший сын Януковича – Александр – был прагматиком. А младшего ничего не интересовало – только автомобили, езда, девочки. Большой ребенок… К слову, он был двухметрового роста, я ему по плечо.

Oksana: З вами не намагаються судитися ті відомі персони, про яких ви публікуєте прогнози у ЗМІ, часом дуже скандальні і непристойні? Або не намагаються змусити мовчати, не коментуючи їхнє життя журналістам…

Влад Росс: Пока ни с кем не судился, слава Богу.

Но я никогда не молчу. Я же – Водолей, а представитель этого знака никогда не смолчит, всегда что-то скажет. Да и я не боюсь. Вот мне мамка все время говорит: "Ты такое не должен говорить. Не должен! Молчи". А я везде говорю все, что думаю. Ничего не боюсь.

Хотя недавно была неприятная ситуация. Буквально на днях российский канал НТВ взял у меня интервью, хотя "России 1" и "Первому каналу" я ничего не комментирую. Так вот, журналисты НТВ сказали, что они RTVI, и я дал интервью, высказал все, что думаю про Порошенко. И вот на днях на НТВ выходит сюжет "Ванга – о Порошенко". И там же нарезка моих комментариев о судьбе Порошенко в 2019 году. В итоге, все выглядело так, словно Порошенко я дико ненавижу, а сам настроен против Украины. Просто комментарий умело порезали, в рамках "гибридной войны"... Более того, они намекнули СБУ взять меня в подвалы, в застенки... То есть, мало того, что я был убежден, что даю интервью RTVI, а оказалось – НТВ, так они еще и так поступили! Главное, что у них нашлись деньги, они приехали ко мне в Одессу, сняли студию, записали часовую беседу. Это какая-то "гибридная" журналистская война!

Вадим_: Недавно на каком-то сайте читал интервью с вами, где вас назвали "астрополиттехнологом"… Что это за профессия вообще, где такой учат? Или сами придумали?

Влад Росс: Почему можно быть политтехнологом, но нельзя – астрополиттехнологом? Астрополиттехнолог – это человек, который благодаря каким-то данным правильно подбирает время, например, начала избирательной кампании, места, где стоит бывать человеку, который собирается стать президентом или депутатом, на какой день стоит назначать важные встречи, когда начинать рекламную кампанию.

Если кто-то хочет больше узнать об этом, обращайтесь к Стасу Белковскому – он в курсе, что это…

MistF: По вашим наблюдениям, консультируют ли в государственных делах власти каких-либо стран астрологи? Вот как лично вам кажется. Возможно, кто-то очень точно и правильно, с астрологический точки зрения, выбирает даты для встреч, переговоров и важных для страны событий… Поделитесь, пожалуйста, вашими наблюдениями…

Влад Росс: В Индии, Китае, Малайзии, Индонезии, Сингапуре – на Востоке. К слову, в США эта практика тоже распространена.

В нашей стране – намного меньше, потому что к астрологам относятся, как правило, как к гадалкам. Но ведь астрология и гадание – это разные вещи. Астрология – это, прежде всего, наука. Если в гороскопе Зеленского точно виден "звездный час", то я об этом и говорю. Если в его гороскопе Юпитер – символ власти, а также Уран – символ неожиданности. И они в таком положении, которое говорит, что "темная лошадка" может неожиданно на финише обойти всех.

Radha: В чем состоят принципиальные отличия между западной и ведической астрологией?

Влад Росс: Прежде всего, совершенно другие знаки Зодиака. По ведической астрологии я – Козерог, но на самом деле я же Водолей. В ведической астрологии подвижные знаки Зодиака, а в западной, или авестийской – неподвижные. Если у нас знак Овна начинается 21 марта, то всегда так и будет, а в ведической – за столетие все это смещается.

Tetiana: А Вы всегда составляете прогнозы для себя – перед поездками, эфирами, встречами? Или "сапожник без сапог"?))

Влад Росс: Всегда смотрю. Вот и сейчас я в Киев прилетел самолетом, не стал ехать машиной – потому что в гороскопе на эти дни у меня была опасность ДТП.

Booklia: Как меняется востребованность услуг астролога в Украине за годы независимости, если судить по вашей личной практике? Как вы считаете, возможно ли у нас такое отношение к астрологии, как на Востоке, где перед любыми важными решениями и делами консультируются с астрологами, где обязательно составляют гороскопы и руководствуются затем ими в жизни; или церковь и государство не допустят?

Влад Росс: Конечно, церковь этого не допустит. Она уже добилась запрета рекламы астрологов. В итоге, я сегодня могу разместить рекламу только в интернете, больше нигде.

Церковь забоится о том, чтобы деньги люди несли ей. А астрологи, получается, составляют в этом плане конкуренцию церкви. Точно так же маги и гадалки являются конкурентами церкви.

Бум востребованности услуг астрологов был в конце нулевых годов. А сейчас очень большой спад, причем начался он с 2014 года. Прежде всего, так случилось из-за того, что у людей стало меньше денег – им бы хлеба купить, а не к астрологу на консультацию идти. Даже передач стало меньше по телевидению на различные мистические темы – гораздо больше их было в нулевых.

Васечкин: Расскажите, о чем чаще всего вас спрашивают украинцы на индивидуальных консультациях? Какие наиболее странные или неожиданные вопросы вам доводилось слышать от клиентов? И еще – сколько человек в год (в среднем) вы консультируете за деньги?

Влад Росс: Чаще всего люди интересуются, как заработать деньги, куда поступать учиться ребенку, как сложится личная жизнь, подходит или не подходит какой-то человек для бизнеса, подходит ли тот или иной человек для семейной жизни. Также люди заказывают часто годовые гороскопы. Еще интересуются благоприятными датами поездок, важных встреч.

Сколько человек консультирую – не скажу: не надо считать чужие деньги.

Пожалуй, самые странные вопросы, которые мне задавали, были следующие: "А чего это Нибиру не долетела до Земли?" или "Влад, сделайте так, чтобы 16 декабря не было" (это день, когда ожидалась Нибиру).

Надежда Майная

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