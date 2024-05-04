У Трампа есть 'мирный план' для Украины: в The Telegraph выяснили, почему его не раскрывают

Во время избирательной кампании Трамп будет акцентировать на существовании "мирного плана", чтобы привлечь американских избирателей.

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Трамп разработал детальный план мирного завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, 38 отдельная бригада морской пехоты

Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует снова баллотироваться на пост президента, разработал детальный план мирного завершения войны в Украине. Однако до выборов политик не собирается раскрывать его. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к Трампу.

"План есть, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния", - отметил собеседник издания.

По его словам, во время избирательной кампании Трамп будет акцентировать на существовании "мирного плана". Так кандидат в президенты США будет пытаться привлечь американских избирателей, которые надеются на мир.

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Собеседник издания также добавил, что Трамп будет подчеркивать, что он остановит "убийство". Месседж экс-президента США, как отметили в издании, похож на "наклейку на бампере": "Трамп прекратит убийство".

Мирный план Трампа - что известно

Напомним, для завершения войны России против Украины "за 24 часа" Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс. Такая концепция содержится в плане экс-президента США Дональда Трампа, о котором сообщает The Washington Post.

Также отвечая на вопрос о том, что Трамп якобы планирует принудить Украину к территориальным уступкам в обмен на мир с Россией, президент Зеленский отметил, что он не верит слухам, но готов обсудить любой мирный план, который представит сам Трамп. Президент Украины подчеркнул, что вероятный мир с Россией не может базироваться на обещаниях Путина, поскольку ему нельзя верить.

Как сообщал Главред, слова Дональда Трампа о том, что он может договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о "мире за 24 часа" или о реализации так называемой концепции "мир в обмен на территории", являются предвыборной риторикой. Об этом заявил американский политтехнолог, республиканец Стивен Мур.

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