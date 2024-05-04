У Трампа есть 'мирный план' для Украины: в The Telegraph выяснили, почему его не раскрывают

Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует снова баллотироваться на пост президента, разработал детальный план мирного завершения войны в Украине. Однако до выборов политик не собирается раскрывать его. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к Трампу.
"План есть, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния", - отметил собеседник издания.
По его словам, во время избирательной кампании Трамп будет акцентировать на существовании "мирного плана". Так кандидат в президенты США будет пытаться привлечь американских избирателей, которые надеются на мир.
Собеседник издания также добавил, что Трамп будет подчеркивать, что он остановит "убийство". Месседж экс-президента США, как отметили в издании, похож на "наклейку на бампере": "Трамп прекратит убийство".
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Мирный план Трампа - что известно
Напомним, для завершения войны России против Украины "за 24 часа" Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс. Такая концепция содержится в плане экс-президента США Дональда Трампа, о котором сообщает The Washington Post.
Также отвечая на вопрос о том, что Трамп якобы планирует принудить Украину к территориальным уступкам в обмен на мир с Россией, президент Зеленский отметил, что он не верит слухам, но готов обсудить любой мирный план, который представит сам Трамп. Президент Украины подчеркнул, что вероятный мир с Россией не может базироваться на обещаниях Путина, поскольку ему нельзя верить.
Как сообщал Главред, слова Дональда Трампа о том, что он может договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о "мире за 24 часа" или о реализации так называемой концепции "мир в обмен на территории", являются предвыборной риторикой. Об этом заявил американский политтехнолог, республиканец Стивен Мур.
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