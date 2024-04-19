'Двигайся, Европа': Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

Экс-президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты неожиданно заявил, что выживание Украины является важным для Америки. Он также раскритиковал европейских союзников за недостаточную поддержку страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет Reuters.
Трамп осудил европейские страны, поскольку те тратят недостаточно средств для поддержки Украины. Экс-президент США призвал партнеров сравняться с его страной в уровне помощи.
"Почему Европа не может выделяли такие же или сопоставимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь стране, которая в этом отчаянно нуждается?" - подчеркнул Дональд Трамп.видео дня
Бывший президент Соединенных штатов Америки отметил, что для США "важно выживание Украины". Также Трамп упрекнул европейских лидеров и заявил, что прежде всего Евпропа должна быть заинтересована в этом.
"Как все соглашаются, украинское выживание и сила должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно для нас. Двигайся, Европа!", - добавил он.
Заявление Трампа появилось после его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, где они обсудили предложение об увеличении расходов членов НАТО на оборону. В своей заметке он также впервые выразил необходимость усиления поддержки Украины, однако не поддержал законопроект о выделении стране 61 миллиарда долларов.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Скандальные заявления Трампа - что политик говорил о войне в Украине
Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.
Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.
Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.
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