'Двигайся, Европа': Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

Экс-президент США Дональд Трамп впервые высказался о необходимости усилить поддержку Украины.

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Трамп впервые высказался о необходимости усилить поддержку Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Экс-президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты неожиданно заявил, что выживание Украины является важным для Америки. Он также раскритиковал европейских союзников за недостаточную поддержку страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет Reuters.

Трамп осудил европейские страны, поскольку те тратят недостаточно средств для поддержки Украины. Экс-президент США призвал партнеров сравняться с его страной в уровне помощи.

"Почему Европа не может выделяли такие же или сопоставимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь стране, которая в этом отчаянно нуждается?" - подчеркнул Дональд Трамп. видео дня

Бывший президент Соединенных штатов Америки отметил, что для США "важно выживание Украины". Также Трамп упрекнул европейских лидеров и заявил, что прежде всего Евпропа должна быть заинтересована в этом.

"Как все соглашаются, украинское выживание и сила должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно для нас. Двигайся, Европа!", - добавил он.

Заявление Трампа появилось после его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, где они обсудили предложение об увеличении расходов членов НАТО на оборону. В своей заметке он также впервые выразил необходимость усиления поддержки Украины, однако не поддержал законопроект о выделении стране 61 миллиарда долларов.

Скандальные заявления Трампа - что политик говорил о войне в Украине

Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

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