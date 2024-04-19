УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

Руслана Заклинская
19 апреля 2024, 16:41
Экс-президент США Дональд Трамп впервые высказался о необходимости усилить поддержку Украины.
'Двигайся, Европа': Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины
Трамп впервые высказался о необходимости усилить поддержку Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Экс-президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты неожиданно заявил, что выживание Украины является важным для Америки. Он также раскритиковал европейских союзников за недостаточную поддержку страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет Reuters.

Трамп осудил европейские страны, поскольку те тратят недостаточно средств для поддержки Украины. Экс-президент США призвал партнеров сравняться с его страной в уровне помощи.

"Почему Европа не может выделяли такие же или сопоставимые деньги, которые вкладывают Соединенные штаты Америки, чтобы помочь стране, которая в этом отчаянно нуждается?" - подчеркнул Дональд Трамп.

видео дня

Бывший президент Соединенных штатов Америки отметил, что для США "важно выживание Украины". Также Трамп упрекнул европейских лидеров и заявил, что прежде всего Евпропа должна быть заинтересована в этом.

"Как все соглашаются, украинское выживание и сила должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно для нас. Двигайся, Европа!", - добавил он.

Заявление Трампа появилось после его встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, где они обсудили предложение об увеличении расходов членов НАТО на оборону. В своей заметке он также впервые выразил необходимость усиления поддержки Украины, однако не поддержал законопроект о выделении стране 61 миллиарда долларов.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Скандальные заявления Трампа - что политик говорил о войне в Украине

Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп
Реклама

Главное за день

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствий

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствий

17:31 Украина
Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

17:02 Политика
"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

16:41 Мир
Все главные новости

Популярное

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости 20410

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад 13676

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощь 5407

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощь

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом 5220

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом

Последние новости

17:40

Как сделать домашнюю горчицу за 5 минут: самый простой рецепт от известного повара

17:31

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствийФото

17:29

Как убрать запах сигарет с одежды: простые способы получить нормальный аромат

17:02

Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

16:41

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

РФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли людиРФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли люди
16:06

Как почистить сифон на кухне: сантехник назвал взрывное средство для любого сливаВидео

15:59

Будет нищета: что нельзя делать с деньгами 20 апреля - приметы

15:56

Поднимут ли тариф: во сколько обойдется электричество из-за атак РФ

15:26

Мощно действует на психологию: почему на самом деле в супермаркетах нет часов

Реклама
15:14

Пересчет пенсий: сколько денег можно получить со средней зарплатой и разным стажем

15:02

Джастин Бибер сильно удивил своим нелепым образом и дорогущими валенками

14:17

В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое

14:15

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

14:02

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые "сюрпризы"

13:50

Молитва за здоровье: искреннее обращение к Богу творит настоящие чудесаВидео

13:41

РФ нашла новый способ для продвижения на Востоке: в ВСУ назвали главную проблему

13:36

Позитив оказался в больнице из-за Дорофеевой

13:01

Кардашьян на унитазе: в сеть слили неудобное фото селебрити

12:52

Публично дал клятву: принц Уильям впервые заговорил об онкобольной Кейт Миддлтон

12:48

Осталось двое сыновей: в результате атаки РФ на Днепропетровщине погибла работница УЗ

Реклама
12:29

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

11:55

Второй самолет сбежал: в ГУР раскрыли новые детали уничтожения Ту-22М3 РФ

11:54

"Делает нас счастливыми": Светлана Тарабарова показала младшую дочь в ее день рождения

11:51

Народные средства от муравьев в доме: убойный лайфхак дает 100%-ный результат

11:50

Каверзная головоломка: одна из женщин - мама мальчика, нужно угадать за 7 секунд

11:49

"Решается судьба войны": Туск сделал важное заявление о блокировании границы с Украиной

11:05

Исчезнут даже самые маленькие частицы: как убрать разбитое стекло - нужна 1 вещь

10:50

Китайский гороскоп на завтра 20 апреля: Крысы - будьте осторожны, Драконам - расходы

10:50

Ослабит возможности РФ атаковать Украину: в Воздушных силах прокомментировали сбитие Ту-22М3

10:45

Самолет Ту-22МЗ сбили на расстоянии 300 км от Украины: в ГУР раскрыли деталиВидео

10:37

Добивают лежачего: почему стереотипы о переселенцах - все еще нормамнение

10:24

Украина может проиграть войну до конца 2024 года: в ЦРУ спрогнозировали ход боев

10:17

Ракетный удар 19 апреля: ВСУ уничтожили 15 ракет, 14 дронов и бомбардировщик ТУ-22М3Фото

10:09

"Он не выдержит": молодая жена Виктора Павлика рассказала о будущей дочери

09:54

Погибли трое детей: РФ ночью ударила по ДнепропетровщинеФото

09:52

Как легко и быстро помыть микроволновку: о чудо-способах знают лишь единицыВидео

09:39

Церковный праздник 20 апреля: что запрещено делать на Похвалу Пресвятой Богородицы

09:30

Удары будут продолжаться: в ISW рассказали, чем Украина бьет по территории РФ

09:23

Гороскоп на завтра 20 апреля: Весам - шанс показать себя, Водолеям - гора работы

09:20

ВСУ впервые сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 – носитель ракет Х-22Фото

Реклама
08:55

РФ должна отвечать: Зеленский отреагировал на ракетный удар по ДнепропетровщинеФото

08:15

Генштаб уволил Наталью Гуменюк с должности спикера ОК "Юг": кто ее заменит

08:10

Почему Франция пригласила россиян на годовщину высадки в Нормандиимнение

08:00

Мгновенная карма: в РФ упал самолет, который утром бил ракетами по УкраинеВидео

07:35

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

07:25

Заметить магнит на пляже за 5 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

06:01

Русские стремятся оккупировать Часов Яр до конца маямнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 10 секунд найти кукурузу

04:44

Как избавиться от налета на кранах: женщина поделилась гениальным способом

04:00

Внук-беглец Софии Ротару вышел на связь и огорошил поклонников - что с ним произошло

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять