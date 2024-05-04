Поздравления с Пасхой - красивые картинки и душевные пожелания

Главред подготовил красивые картинки и душевные пожелания с Пасхой, которые сделают этот праздник еще ярче.

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Поздравления с пасхой на украинском / Фото: Главред

Пасха 2024 в Украине поздняя - отмечается главный церковный праздник 5 мая. В этот светлый день важно поздравить своих родных и близких.

Главред подготовил красивые картинки и душевные пожелания с Пасхой, которые сделают этот праздник еще ярче.

Поздравления с Пасхой в прозе

Светлой Пасхой поздравляю! Пусть звон колоколов в этот день отзывается теплом в сердце! Желаю благополучия вашему дому, счастья и взаимопонимания! Отменного самочувствия, побольше улыбок и прекрасного настроения! Пусть чистота будет в душе и тепло в сердце! Крепкого здоровья, счастья и искренней любви.

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Великий праздник к нам пришел! Христа молитвой прославляю, чтобы благодать мой дом обрел.

Поздравления с пасхой открытки / Фото: Главред

Поздравляю с Пасхой! Желаю светлой радости, искренней любви, крепкой веры, мира, покоя, процветания. Пусть душа наполнится тихим счастьем, теплыми чувствами, светлыми помыслами и любовью. Пусть этот день принесет спокойствие, умиротворение и гармонию!

С Пасхой Светлой поздравляю! И от сердца пожелаю жизни доброй, человечной, дружбы крепкой и сердечной, хлеба божьего кусок, ключевой воды глоток, дел по совести и чести. Счастья в дом! Христос воскрес!

Пусть светлая Пасха приносит в ваш дом: Любовь и надежду, согласье во всем. Пусть вера укроет от бед и невзгод, и вечная радость придет в вашу семью.

Поздравления с пасхой картинки / Фото: Главред

Поздравления с Пасхой в стихах

С Воскресением Христовым искренне вас поздравляю! Жить в радости и любви от души желаю!

Душистой пусть будет Пасха

И до века будет с вами светлая Божья ласка!

Поздравления с пасхой красивые / Фото: Главред

Пасхальные дни наступили

Люди чистые сердцем стали.

Радости, тепла, любви

Пусть прибудет в вашем доме!

Поздравление с пасхой короткое / Фото: Главред

Пусть Божья Матерь Вас охраняет,

А Дух Святой здоровья посылает.

Господь дарует Ангела с небес!

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

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