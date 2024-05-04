Поздравления с Пасхой - красивые картинки и душевные пожелания

Пасха 2024 в Украине поздняя - отмечается главный церковный праздник 5 мая. В этот светлый день важно поздравить своих родных и близких.
Главред подготовил красивые картинки и душевные пожелания с Пасхой, которые сделают этот праздник еще ярче.
Поздравления с Пасхой в прозе
Светлой Пасхой поздравляю! Пусть звон колоколов в этот день отзывается теплом в сердце! Желаю благополучия вашему дому, счастья и взаимопонимания! Отменного самочувствия, побольше улыбок и прекрасного настроения! Пусть чистота будет в душе и тепло в сердце! Крепкого здоровья, счастья и искренней любви.
Великий праздник к нам пришел! Христа молитвой прославляю, чтобы благодать мой дом обрел.
Поздравляю с Пасхой! Желаю светлой радости, искренней любви, крепкой веры, мира, покоя, процветания. Пусть душа наполнится тихим счастьем, теплыми чувствами, светлыми помыслами и любовью. Пусть этот день принесет спокойствие, умиротворение и гармонию!
С Пасхой Светлой поздравляю! И от сердца пожелаю жизни доброй, человечной, дружбы крепкой и сердечной, хлеба божьего кусок, ключевой воды глоток, дел по совести и чести. Счастья в дом! Христос воскрес!
Пусть светлая Пасха приносит в ваш дом: Любовь и надежду, согласье во всем. Пусть вера укроет от бед и невзгод, и вечная радость придет в вашу семью.
Поздравления с Пасхой в стихах
С Воскресением Христовым искренне вас поздравляю! Жить в радости и любви от души желаю!
Душистой пусть будет Пасха
И до века будет с вами светлая Божья ласка!
Пасхальные дни наступили
Люди чистые сердцем стали.
Радости, тепла, любви
Пусть прибудет в вашем доме!
Пусть Божья Матерь Вас охраняет,
А Дух Святой здоровья посылает.
Господь дарует Ангела с небес!
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
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