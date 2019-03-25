"Петр не отступится": СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах 2019

Что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах 2019 / Униан

В случае проигрыша на выборах президента Украины 2019 нынешний глава страны Петр Порошенко сделает ставку на выборы в Раду.

Причем на выборы в Раду он пойдет первым номером от партии БПП Солидарность – для начала эту партию переименовав (из названия уберут имя президента, оставив лишь Солидарность). Если же Порошенко выиграет, что первый номер достанется премьеру Владимиру Гройсману.

Так или иначе, Порошенко в политике останется, пишет Украинская правда со ссылкой на источники в команде гаранта.

Читайте такжеВ избирательных списках нашли "Гиви" и Захарченко"Петр – не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится", – рассказал член штаба президента.

Больше всего Порошенко боится проиграть уже в первом туре. Как признался один из его штабистов: "Больнее всего будет проиграть в первом туре. Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длительный отпуск из-за профнепригодности. Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой".

Что касается лидер Батькивщины Юлии Тимошенко, то она в случае проигрыша результаты голосования будет оспаривать. Медийную подготовку на этот случай она уже начала, в том числе с помощью главы МВД Арсена Авакова. Леди Ю даже намекнула на возможность массовых протестов "в случае фальсификаций".

Читайте также"Украинская птица феникс": сможет ли Тимошенко стать президентом – Financial Times"Юля не верит, что Порошенко может честно выиграть. Это невозможно без скупки, каруселей и фальсификации… И в рейтинг Зеленского Тимошенко также не верит. Она считает его надутой пустышкой. Поэтому она видит себя во втором туре и верит, что может выиграть", – объяснил один из штабистов главы Батькивщины.

И, конечно, в случае проигрыша на президентских выборах Тимошенко с Батькивщиной пойдут на парламентские выборы, чтобы побороться за кресло премьера и самую большую фракцию в Раде.

"Другим запасным вариантом для ЮВТ может стать поиск союзников в следующем парламенте для ограничения полномочий президента, о которых уже более двух лет говорят лидеры НФ Арсений Яценюк и Арсен Аваков", – отмечает издание.

Как сообщалось, по данным последнего перед выборами соцопроса КМИС, лидирует в рейтинге по-прежнему шоумен Владимир Зеленский: за него готовы проголосовать 32,1% опрошенных. На втором месте нынешний президент Петр Порошенко (17,1%), а на третьем – лидер Батькивщины Юлия Тимошенко с 12,5% голосов.