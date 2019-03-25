"Петр не отступится": СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах 2019

Леди Ю медийную подготовку на случай проигрыша уже начала.
В случае проигрыша на выборах президента Украины 2019 нынешний глава страны Петр Порошенко сделает ставку на выборы в Раду.
Причем на выборы в Раду он пойдет первым номером от партии БПП Солидарность – для начала эту партию переименовав (из названия уберут имя президента, оставив лишь Солидарность). Если же Порошенко выиграет, что первый номер достанется премьеру Владимиру Гройсману.
Так или иначе, Порошенко в политике останется, пишет Украинская правда со ссылкой на источники в команде гаранта.
Читайте такжеВ избирательных списках нашли "Гиви" и Захарченко"Петр – не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится", – рассказал член штаба президента.
Больше всего Порошенко боится проиграть уже в первом туре. Как признался один из его штабистов: "Больнее всего будет проиграть в первом туре. Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длительный отпуск из-за профнепригодности. Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой".
Что касается лидер Батькивщины Юлии Тимошенко, то она в случае проигрыша результаты голосования будет оспаривать. Медийную подготовку на этот случай она уже начала, в том числе с помощью главы МВД Арсена Авакова. Леди Ю даже намекнула на возможность массовых протестов "в случае фальсификаций".
Читайте также"Украинская птица феникс": сможет ли Тимошенко стать президентом – Financial Times"Юля не верит, что Порошенко может честно выиграть. Это невозможно без скупки, каруселей и фальсификации… И в рейтинг Зеленского Тимошенко также не верит. Она считает его надутой пустышкой. Поэтому она видит себя во втором туре и верит, что может выиграть", – объяснил один из штабистов главы Батькивщины.
И, конечно, в случае проигрыша на президентских выборах Тимошенко с Батькивщиной пойдут на парламентские выборы, чтобы побороться за кресло премьера и самую большую фракцию в Раде.
"Другим запасным вариантом для ЮВТ может стать поиск союзников в следующем парламенте для ограничения полномочий президента, о которых уже более двух лет говорят лидеры НФ Арсений Яценюк и Арсен Аваков", – отмечает издание.
Как сообщалось, по данным последнего перед выборами соцопроса КМИС, лидирует в рейтинге по-прежнему шоумен Владимир Зеленский: за него готовы проголосовать 32,1% опрошенных. На втором месте нынешний президент Петр Порошенко (17,1%), а на третьем – лидер Батькивщины Юлия Тимошенко с 12,5% голосов.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.