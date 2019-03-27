"И первый, и второй тур пройдем спокойно": эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом

Какого курса доллара ждать после выборов в Украине / 1zoom.ru

Курс доллара в Украине после выборов президента Украины 2019 рванет вверх, уверены простые украинцы.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук уверен, что за пару дней ничего особенного с курсом доллара в апреле 2019 не произойдет: "Мы пройдем и первый, и второй тур вполне, я думаю, спокойно".

Девальвация ждет гривну позже, прогнозирует эксперт.

Пока же гривна стабильна, в том числе и благодаря предвыборным залогам кандидатов в президенты.

"Эти средства должны были быть конвертированы в гривну и дальше идти на различные предвыборные траты… Приток средств именно на предвыборные цели, где-то в середине марта прекратился", – пояснил экономист Александр Крамаренко.

При этом эксперты не берутся прогнозировать, насколько подскочит доллар после выборов – хотя сам факт влияния выборов на курс ни отрицает ни один из аналитиков.

Напомним, по состоянию на 27 марта, курс доллара к гривне подскочил на 9 копеек, а курс евро – на 1 копейку (вчера было зафиксировано падение на 7 копеек и 2 копейки соответственно).

Ранее отмечалось, что подняться выше 26,4 грн/$ доллару вряд ли позволят: в преддверии выборов 2019 курс гривны в Украине власти будут старательно удерживать и даже укреплять. Был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.