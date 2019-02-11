"Взлетит выше обычного": назван курс доллара в Украине после выборов 2019

Назван курс доллара в Украине после выборов 2019 / Reuters

В последнее время курс гривны уверенно укрепляется.

В частности, курс доллара в Украине на 11 февраля, понедельник, просел еще на 6 копеек и составил 26,89 грн/$ (по курсу НБУ).

При этом экономист Михаил Кухар спрогнозировал, что в Украине к марту-апрелю курс доллара в стране снизится до отметки в 26 грн/$.

Падает курс доллара и на мировых рынках. Всему виной торговая война США с Китаем и падение доходности американских казначейских облигаций на 10 лет.

Впрочем, вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Штаты и Китай должны заключить торговую сделку до начала марта, а в Украине 31 марта пройдут выборы, после чего властям больше не будет резона удерживать гривну.

Как отметил в комментарии Главреду экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ, в начале 2019 года гривна должна была бы падать – как падала в январе-феврале прошлого года.

"Но приходить к избирательным урнам на фоне падающей гривны и успокаивать электорат скучными объяснениями в стиле "не переживайте, весной-летом гривна как обычно укрепится", на Банковой не захотели", – пояснил эксперт.

Читайте такжеМонетизация субсидий 2019: как пройдет и сколько получат на руки людиПо его прогнозу, март должен быть мажорным месяцем: рост пенсий, монетизация субсидий и крепкий курс гривны.

"Даже не так. Пусть гривна не просто будет стабильной, а еще и укрепится, доказывая всем "Фомам неверующим" неотвратимость проводимых "реформ". Ну а то, что курс после таких манипуляций может взлететь выше обычного, обесценивая "монетизацию" и те же увеличенные пенсии, никого не интересует. Выборы ведь на носу. А что касается курса – до осени много времени, и разговоров после президентских выборов о его "стабилизации" также будет предостаточно. В 2014-м и не такой курсовой "стабилизец" обещали", – отметил Кущ.

О том, что после президентских выборов в Украине гривну ждет девальвация, заявил и экономист Андрей Новак. Он напомнил, что в государственном бюджете на 2019 год указан курс 29,4 грн/$.

Новак добавил, что перед парламентскими выборами власти снова продемонстрируют незначительное укрепление гривны.

Курс доллара в Украине после марта 2019 ожидается на уровне 28-29 грн/$, пишет телеканал 24. Эксперты называют для этого две причины:

закупки импорта вырастут;

увеличатся выплаты внешних долгов;

эмиссия гривны (выпуск в обращение новых денежных знаков) расширится в связи с замедлением темпов экономического роста и повышением дефицита госбюджета.

Ранее в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Также астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.