Угроза девальвации: экономист рассказал, когда ждать ослабления гривны

Эксперт рассказал о девальвации гривны / news.online.ua

После президентских выборов в Украине можно ожидать девальвации гривны, заявил экономист Андрей Новак.

"Поскольку у нас половина экономики завязана на внешнеэкономических отношениях, то если не будет такого курса – будут значительные недопоступления в государственный бюджет от налогов. Поэтому не исключено, что после президентских выборов гривна девальвирует", – отметил Новак в комментарии 24 каналу.

По его словам, до президентских выборов гривна будет демонстрировать определенное укрепление, что в интересах нынешней власти.

"Накануне президентских выборов власть будет делать все возможное и невозможное, чтобы как минимум обеспечивать стабильность курса гривны, не допускать ее девальвации. А максимум – даже демонстрировать якобы экономическое улучшение, и прибегать к незначительному, но укреплению. Что мы уже наблюдаем", – пояснил экономист.

Он добавил, что после президентских выборов ситуация может измениться, и не в лучшую сторону и напомнил, что в государственном бюджете на 2019 год указан курс 29,4.

Новак добавил, что перед парламентскими выборами снова продемонстрируют незначительное укрепление гривны.

Напомним, ранее в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году.