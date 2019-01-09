Ждите девальвации: экономист назвал курс гривны на конец 2019 года

Эксперт спрогнозировал курс доллара / Reuters

В конце 2019 года можно ожидать, что курс гривны упадет до 30-33 грн/доллар, заявил исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

Он подчеркнул, что в Украине по традиции о эффективности экономической политики судили по курсу гривны – он стабильный или нет.

"Это неправильно, но на просторах бывшего Советского Союза так судят о стабильности. Думаю, гривна будет в пределах 30-33 гривен за доллар на конец следующего года. Не стоит пугаться. Это нормальная цифра для слабых экономик, при 10% девальвации", - подчеркнул он.

По его словам, выборы полезны в плане закачки валюты в страну, потому что сначала президентские, потом парламентские могут стоить от 1 до 2 млрд долларов.

"Как вы понимаете, эти деньги заведут наши любители оффшоров. И это может сработать в плюс курсовой стабильности", - добавил Устенко в интервью Апострофу.

Напомним, по прогнозам западных аналитиков, в ближайшие пять лет доллар упадет на 30%.